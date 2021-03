W odmętach lewackiego szaleństwa. Islamista nie odpowie za zabójstwo? Sąd orzekł, że wypalił za dużo marihuany

Sąd Najwyższy we Francji debatuje nad tym czy zwolnić islamistę i mordercę od odpowiedzialności karnej za zabójstwo. Morderca wypalił „zbyt dużo” marihuany i był w stanie „delirycznym” w chwili popełniania zbrodni.

Sąd Najwyższy rozpatruje sprawę decyzja sądu niższej instancji z Paryża, który zwolnił od odpowiedzialności karnej zabójcę 65-letniej Żydówki. 27-letni morderca pobił kobietę, a następnie wyrzucił ją przez okno z trzeciego piętra. W czasie dokonywania zabójstwa morderca krzyczał: Allah Akbar” i antysemickie hasła. Kobieta zginęła na miejscu.

Kobili Traore nie stanął jednak przed sadem za dokonanie zbrodni. Sąd pierwszej instancji orzekł, ze morderca był pod wpływem konopi indyjskiej i stracił „rozeznanie” tego co robi. Sąd orzekł, że „prowadzące do urojeń palenie” zwalnia go od odpowiedzialności karnej za „spowodowanie śmierci kobiety”. jednocześnie uznano jednak, że morderca jest antysemitą, bo wykrzykiwał antysemickie hasła. Teraz Sad Najwyższy ma potwierdzić, lub odrzucić decyzje niższej instancji.

Jednak biuro Adwokata Generalnego zapowiada, że będzie wnosić o orzeczenie o zwolnieniu islamisty, antysemity z odpowiedzialności karnej. Jeśli argumenty Adwokata Generalnego zostaną uznane, to Traore nie będzie odpowiadał karnie, a zostanie jedynie skierowany na przymusowe leczenie. Będzie przebywał w zakładzie dla psychicznie chorych, póki lekarze nie zdecydują o jego zwolnieniu. Jednocześnie morderca będzie miał przez 20 lat zakaz zbliżania sie do rodziny zamordowanej kobiety.

Muriel Ouaknine Melki – prawniczka reprezentująca rodzinę zamordowanej przekonywała w sądzie że ​​francuskie prawo uznaje przy osądzaniu takich przestępstw jak gwałt, czy pobicie pod wpływem alkoholu, lub narkotyków za okoliczność obciążającą. Według niej wyrok zwalniający mordercę narkomana z odpowiedzialności karnej miałby katastrofalny wpływ na całe orzecznictwo francuskie. Oznaczałoby to praktyczna depenalizacje przestępstw dokonywanych pod wpływem narkotyków