Braun startuje z kampanią! „Rzeszów bardzo dużo na takim wyborze zyska” [WIDEO]

Wystartowała kampania posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Polityk będzie się ubiegał o stanowisko prezydenta miasta Rzeszowa. Na facebookowej stronie przedstawiciela Konfederacji pojawił się spot.

– Chciałbym bardzo, żeby kolejny etap naszej pracy zaczął się tutaj. Zwycięstwo Grzegorza Brauna ogromnie posunęłoby do przodu naszą pracę, pokazało, że jesteśmy zdolni zwyciężać także w miastach, które są postrzegane jako bastion PiS-u. Dlatego dzisiaj tutaj rzucamy to wyzwanie. Uważam, że Grzegorz Braun to bardzo dobry kandydat. Dobry kandydat dla wszystkich polskich patriotów, wyborców przekonań konserwatywnych – podkreślał Krzysztof Bosak.

Zdaniem prof. Andrzeja Zapałowskiego, Grzegorz Braun jest kandydatem, który „tutaj troszeczkę namiesza w przewidywaniach strategów lokalnych”. – Myślę, że będzie bardzo dobry wynik w pierwszej turze – ocenił.

– Poprzeczka jest ustawiona wysoko. Pan Grzegorz Braun jest profesjonalistą. Można powiedzieć, że (jest – przyp. red.) wygą akcji kampanijnych. Rozwija się z kampanii na kampanię – stwierdził Arkadiusz Rakoczy, szef sztabu wyborczego Brauna.

– Jest to (…) kampania wyborcza i możliwość zaprezentowania pana posła Grzegorza Brauna jako kandydata popieranego przez Konfederację na urząd prezydenta miasta Rzeszów. Jest to z jednej strony wspaniała wiadomość, z drugiej trochę smutna – podkreślał Jakub Kulesza.

– Już mówię, dlaczego wspaniała. Wspaniała dlatego, że Rzeszów ma okazję mieć tak wspaniałego gospodarza – tak odważnego polityka na funkcji prezydenta – jakim jest poseł Grzegorz Braun. Trochę smutna, ponieważ w przypadku zwycięstwa pan poseł Grzegorz Braun przestanie być posłem. Ale to nic straconego – dodał.

Konrad Berkowicz przyznał, że będzie brakować mu posła Brauna. Dodał jednak, że liczy, „że też będzie ścisła współpraca posłów Konfederacji z prezydentem Rzeszowa”.

W podobnym tonie wypowiadał się także Krzysztof Bosak. – No oczywiście, że będzie brakować, ale kiedy Grzegorz Braun, jako prezydent Rzeszowa, zyska nowe instrumenty, to jestem pewien, że będzie nas tu często zapraszał – wskazał.

Jak podkreślał Kulesza, jeśli Grzegorz Braun zostanie prezydentem Rzeszowa, Konfederacja nie straci posła. Na jego miejsce wejdzie inny polityk z list tego ugrupowania. – Liczba posłów z ramienia Konfederacji się nie zmieni, a Rzeszów bardzo dużo na takim wyborze zyska – mówił. Jak podkreślał, Braun „ma bardzo dużą wyobraźnię o możliwościach i potencjale miasta Rzeszów”.

Źródło: Facebook