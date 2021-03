Franciszek wylądował w Bagdadzie [VIDEO]

To 33. zagraniczna pielgrzymka tego papieża i pierwsza od wybuchu pandemii Covid-19. Franciszka na lotnisku witał premier Iraku Mustafa al-Kadhimi. Po krótkiej ceremonii przeprowadzili na lotnisku rozmowę.

Oficjalną ceremonię powitania Franciszka przewidziano w Pałacu Prezydenckim w Bagdadzie. Gdzie papieża podejmie prezydent Iraku Barham Salih. Franciszek spotka się tu z przedstawicielami władz, śiata kultury, biznesu i korpusu dyplomatycznego i wygłosi swoje pierwsze przemówienie.

W piątek w programie jest także spotkanie papieża z duchowieństwem w katolickiej katedrze obrządku syryjskiego Matki Bożej Zbawienia w Bagdadzie. Świątynia ta była miejscem krwawego zamach terrorystycznego w 2010 roku, dokonanego przez dżihadystów. Zginęło wtedy 58 osób, a około 80 zostało rannych.

Pobyt papieża w Iraku potrwa do poniedziałku 8 marca. Losy wizyty ważyły się niemal do samego końca. Dominikanin z Iraku Amir Jajé, jeden z organizatorów wizyty, przyznaje, że podróży o mało nie przełożono. W szczególności po podwójnym samobójczym zamachu bombowym z 21 stycznia w stolicy. Zginęły w nim 32 osoby, a 110 zostało rannych.

Organizatorem zamachu było Państwo Islamskie. Drugi trudny punkt w organizacji to ostrzał rakietowy amerykańskiej bazy w Erbilu. Miało to miejsce 16 lutego i temat przełożenia podróży papieża znowu wówczas powrócił. Światowe media piszą o pielgrzymce „wysokiego ryzyka”.

My dear Christian brothers and sisters from #Iraq, who have testified to your faith in Jesus amid harsh sufferings: I cannot wait to see you. I am honoured to encounter a Church of martyrs: thank you for your witness! https://t.co/bgm76p31tM

— Pope Francis (@Pontifex) March 4, 2021