Gwiazdor TVP Info Jarosław Jakimowicz złożył pozew przeciwko TVN

Jarosław Jakimowicz pozwał telewizję TVN o ochronę dóbr osobistych za program, w którym został pomówiony o gwałt. Gwiazdor TVP Info w mediach społecznościowych opublikował fragment dokumentu, z którego wynika, że będzie domagał się od telewizji opublikowania oświadczenia w sprawie.

4 lutego telewizja TVN wyemitowała program „Uwaga!”, poświęcony kwestii rzekomego gwałtu, którego ofiarą miała paść uczestniczka konkursu Miss Generation 2020. Do zdarzenia miało dojść w hotelu w Klimkach, pod Łukowem.

„Dziennikarze TVN nie podali nazwiska domniemanego sprawcy gwałtu, ale łatwo było się domyśleć, że chodzi im o Jakimowicza” – podał w sobotę portal tvp.info.

Jarosław Jakimowicz poinformował 6 marca za pośrednictwem mediów społecznościowych, że złożył do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko telewizji TVN.

Pismo datowane jest na 17 lutego. Wynika z niego, że TVN S.A. ma na własny koszt opublikować stosowne oświadczenie. Jego treści Jakimowicz nie przytoczył.

„Nie pozwolę na to, by ktoś szargał moje dobre imię. By ktoś kłamał na mój temat, pomawiał mnie, niszcząc w ten sposób moje życie a – przede wszystkim – życie moich bliskich” – napisał Jakimowicz na Instagramie.

„Telewizja TVN realizując reportaż na mój temat nie dołożyła choćby minimum staranności dziennikarskiej. Oparła swoją narrację na pomówieniach, nie weryfikując źródeł informacji” – ocenił. Jakimowicz potwierdził, że brał udział w zeszłorocznym konkursie Miss Generation i był tam gościem specjalnym.

Wcześniej o zdarzeniu z udziałem Jakimowicza pisał dziennikarz Piotr Krysiak. „Gwiazda publicystyki TVP Info miała zgwałcić uczestniczkę konkursu Miss Generation 2020. Ta utrzymuje kobieta, która uciekła ze zgrupowania i zgłosiła sprawę policji” – napisał dziennikarz.

Krysiak poinformował, że ofiara jest dyrektorką marketingu i PR w jednej z brytyjskich firm, a prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. Według cytowanej przez Krysiaka prokurator Agnieszki Kępki, rzeczniczki prokuratury okręgowej w Lublinie, postępowanie zostało zawieszone na czas uzyskania pomocy prawnej z Wielkiej Brytanii.

„Powtarzający te oskarżenia internauci pisali już bezpośrednio o gwiazdorze. Również Krysiak otrzymał od Jarosława Jakimowicza pozew sądowy” – czytamy w tvp.info.



(PAP)