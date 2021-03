Prof. Simon ma nadludzkie zdolności? „Czuję po zapachu, że ktoś umiera”

Prof. Krzysztof Simon, doradca w Radzie Medycznej, twierdzi, że posiada zaskakującą zdolność. To wyczuwanie po zapachu, gdy ktoś umiera.

Prof. Krzysztof Simon jest doradcą w Radzie Medycznej, powołanej przez premiera Mateusza Morawieckiego. To właśnie on jest jednym z najważniejszych ludzi w kreowaniu polityki rządu wobec pandemii koronawirusa.

Niedawno poseł Grzegorz Braun złożył do prokuratury przeciwko Simonowi i 14 innym osobom zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Teraz Simon udzielił wywiadu, w którym pochwalił się niezwykłą umiejętnością. Doradca Morawieckiego stwierdził, że codziennie na oddziale covidowym ma styczność ze śmiercią i „po zapachu czuje, że ktoś umiera”.

– Wchodzę do sali chorych i często czuję po zapachu, że ktoś umiera. Taki zawód. To też pomoc przy przejściu z jednego świata do drugiego. Teraz robię to niestety prawie codziennie – stwierdził Simon.

Lekarz przekonuje, nigdy nie można nikomu powiedzieć, że umiera.

„Ja mówię czasem: „Jak będzie się pan tak zachowywał, to pan umrze”. Nigdy mocniej. Najbardziej o życie walczą ludzie, którzy nie mają żadnej szansy. Nikt nie chce sobie zdawać sprawy ze śmierci. Zawsze trzeba człowiekowi mówić, że jest nadzieja, chociaż się wie, że on za dwie, trzy godziny umrze” – podkreślił.

Co ciekawe, w wywiadzie Simon zdystansował się od rządu, któremu doradza.

„Firmuję działania rządu w aspekcie doradztwa, jeśli chodzi o zwalczanie epidemii. Zajmowałbym się tym niezależnie od tego, kto by rządził. Traktuję to pozapolitycznie, trochę jak wyraz patriotyzmu, przecież nikt mi za to nie płaci. W innych działaniach rządu wiele rzeczy mnie denerwuje. Krytykowałem poprzedniego ministra zdrowia, bo to, co miało miejsce za jego czasu, osiągało Himalaje niekompetencji i bałaganu. Ale zaangażowanie ministra Niedzielskiego cenię” – stwierdził Simon w rozmowie z Donatą Subbotko.

Źródło: GW