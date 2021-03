Tragiczny wypadek ukraińskiego autokaru na Podkarpaciu. Nie żyje pięć osób

„Po sprawdzeniu we wszystkich szpitalach, w których przebywają poszkodowani okazało się, że jest pięć ofiar śmiertelnych” – powiedział rzecznik.

Ukraińskim autokarem podróżowało 57 osób, w tym dwóch kierowców. W wyniku wypadku pięć osób nie żyje, 34 osoby przebywają w szpitalu. „Choć ta ostatnia liczba jest zmienna, bo do szpitali zgłaszają się osoby, które wcześniej przebywały w bursie w Jarosławiu” – mówił Mielniczuk.

Na miejscu wypadku ukraińskiego busa trwają czynności prokuratorskie – poinformowała w sobotę zastępca prokuratora okręgowego w Przemyślu Beata Starzecka.

Dodała, że na miejscu są prokuratorzy z Przemyśla. „Trwają oględziny miejsca wypadku. Zbierane są dowody” – podkreśliła.

Wszyscy uczestnicy wypadku to obywatele Ukrainy

Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar i wszystkim naszym ukraińskim przyjaciołom – oświadczył w sobotę prezydent Andrzej Duda odnosząc się do wypadku ukraińskiego autobusu na A4 w woj. podkarpackim, w którym zginęło sześć osób.

„Jestem głęboko zasmucony straszną wiadomością o wypadku ukraińskiego autobusu na A4 niedaleko Kaszyc, w której życie straciło sześć osób, a kilkadziesiąt innych zostało rannych. Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar i wszystkim naszym ukraińskim przyjaciołom @ZelenskyyUa” – napisał na Twitterze w sobotę rano prezydent Duda.

I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa !

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 6, 2021