Unijna kompromitacja. Większość Niemców uważa, że Bruksela fatalnie poradziła sobie z kwestią szczepień

Az 51 procent Niemców uważa, że Unia bardzo źle poradziła sobie z organizacja szczepionek. Przeciwnego zdania jest zaledwie 17 procent.

Wyniki badań sondażowni Kekst CNC, która na całym świecie analizował opinie dotyczące organizacji szczepień zszokowały Niemców. W tym bardzo prounijnym kraju aż 51 procent obywateli uważa, że Bruksela bardzo źle poradziła sobie ze szczepionkami – kontraktowaniem i ich i dystrybucją. Wyniki są szokujące z dwóch powodów. Kontraktowanie szczepionek odbywało się w czasie niemieckiej prezydencji. Ponadto to Niemka – Ursula von der Leyen stoi na czele Komisji Europejskiej.

We Francji 35 procent respondentów twierdzi, że Bruksela poradziła sobie źle. W każdym z trzech krajów członkowski gdzie przeprowadzono badania – w Niemczech, Francji i Szwecji opinia na temat działań Unii radykalnie pogorszyła się. We Francji od czasu poprzedniego badania odnotowano spadek o 8 punktów procentowych, w Szwecji o 7, a w Niemczech aż o 24.

Aż 53 procent Niemców uważa, że szczepienia w ich kraju odbywają się zbyt wolno. We Francji 60 procent obywateli, a w Szwecji 65 procent. To stoi w wielkim kontraście z opiniami w Wielkiej Brytanii, gdzie aż 76 procent uważa tempo szczepień za dobre.

Mimo, iż Komisja Europejska winą za calkowitą porażkę próbowała obciążyć producentów szczepionek w tym AstraZeneca, to Bruksela powszechnie i otwarcie krytykowana jest w niemieckich mediach, co jest sytuacją wcześniej niespotykaną. Brytyjski korespondent niemieckiego dziennika „ Die Welt” pisze, iż jego rodacy odczuwali „nieznane im uczucie zazdrości po Brexicie”, iż „Wielka Brytania po Brexicie w szybkim tempie szczepi swą populację”. Dodaje, że „nikt już nie jest entuzjastycznie nastawiony do UE, a myślenie o coraz ściślejszej integracji wyparowało”.

Peter Tiede z „Bild” pisał, że UE stworzyła „największy program niszczący zaufanie w swojej historii”.

„Brukseli i rządom krajów UE udało się potwierdzić dawne uprzedzenia o ospałej Europie. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, odrzuca wszelką winę…. a tym samym jeszcze bardziej niszczy zaufanie co do jej zdolności do kierowania UE ”– -napisał.

W samym niemieckim rządzie dochodziło niemal do kłótni związanej ze szczepionkową katastrofą. – To jest naprawdę gó..o – miał krzyczeć w czasie posiedzenia gabinetu wicekanclerz Niemiec Olaf Scholz odnosząc się do poczynań Komisji i jej przewodniczącej Ursuli von der Leyen. – Nie możemy pozwolić, by to gó..o dalej się rozlewało – krzyczał. Wicekanclerza miała uspokajać Angela Merkel, która według doniesień „Bilda” była jedynym członkiem rządu broniącym Komisji i Ursuli von der Leyen.