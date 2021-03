Górale zawiedzeni. „Andrzej Duda uciekł przed nami.” Ciupagi hańby nie zostały przyjęte

Przedsiębiorcy walczą o przetrwanie i liczą na cud. Rząd beztrosko blokuje polską gospodarkę, a prezydent Andrzej Duda w końcu się wyłonił i pokazał rodakom. Pojawił się, żeby poszaleć na stoku. Nie znalazł jednak czasu dla przedstawicieli upadającego polskiego biznesu.

Lokalni przedsiębiorcy Paweł Drabik i Gerard Wolski przygotowali prezydentowi specjalny prezent – „ciupagi hańby”. Głowa państwa nie znalazł jednak dla nich czasu.

– Mógł chociaż zamienić dwa zdania, a uciekł przed nami, jak Morawiecki przed rolnikami – mówili z oburzeniem.

„W niedzielę rano zakopiańscy przedsiębiorcy próbowali wręczyć Andrzejowi Dudzie dwie ‚ciupagi hańby’ – symbolizujące zniszczone biznesy przedsiębiorców objęte lockdownem.

Na jednej ciupadze znalazł się cytat z kampanii prezydenckiej: ‚Polityka dla Godności, dla Rodziny, dla Polski’, a na drugiej ‚tymczasem bankructwa, bezrobocie, ubóstwo, upadek przedsiębiorstw, brak realnej pomocy, kłamstwa medialne, mydlenie oczu” – podaje Wirtualna Polska.

W niedzielę rano prezydent wziął udział w VII charytatywnych zawodach w narciarstwie alpejskim 12H Slalom Maraton. Wydarzenie zostało zorganizowane, żeby wesprzeć fundusz na rehabilitację osób niepełnosprawnych.

W momencie, kiedy prezydent zjeżdżał przedsiębiorcy zostali wyproszeni z terenu ośrodka.

– Funkcjonariusz SOP wyprosił nas ze stoku, zwracając uwagę, że takie spotkanie nie było uzgodnione. Podobno miał do nas zejść pracownik kancelarii, ale do tego nie doszło – powiedział dla WP Paweł Drabik, właściciel zakopiańskiej restauracji.

Przedsiębiorcy chcieli porozmawiać z głową państwa o ich trudnej sytuacji. Czekali ponad dwie godziny przy kolumnie prezydenckich samochodów. Około godz. 10 okazało się, że Dudy na stoku już nie ma, a pojazdy ruszył bez niego. Prawdopodobnie zjechał do hotelu na nartach.

– To przykre, że uciekł przed nami jak premier Morawiecki przed rolnikami. Nie ściągaliśmy tu większej grupy protestujących, aby nie tworzyć zamieszania, by nie przeszkadzać w wydarzeniu. Liczyliśmy na spokojną rozmowę – dodał Drabik.

To nie pierwszy przypadek, kiedy w obliczu kryzysu związanego z działaniami rządu przeciwko koronawirusowi, czołowy polityk ucieka przed obywatelami. Zaledwie w piątek podobnie zachował się premier Mateusz Morawiecki, który przyjechał do Wrześni na otwarcie autostrady. Wtedy funkcjonariusze policji i SOP w ostatniej chwili powstrzymali rolników ze związku AgroUnia, którzy chcieli dojść do prezesa Rady Ministrów.