Jezus korzystałby z Internetu? Ksiądz Boniecki już wie

Ks. Adam Boniecki znowu szokuje. Zdaniem kontrowersyjnego duchownego i kolegi Nergala, Jezus nie korzystałby z Internetu.

Ks. Adam Boniecki to jeden z najbardziej kontrowersyjnych duchownych w Polsce. Redaktor senior „Tygodnika Powszechnego” i obrońca muzyka-satanisty Adama „Nergala” Darskiego udzielił wywiadu dot. nowych technologii.

Jedno z pytań dot. Jezusa Chrystusa i nowych technologii. Dziennikarze spytali księdza, czy Jezus, gdyby zszedł na Ziemię, korzystałby dziś z Internetu?

Nowoczesny ksiądz zaskoczył swoich rozmówców i stwierdził, że jednak nie. Zdaniem ks. Bonieckiego Jezus wybrałby inne sposoby komunikowania się.

„A skąd. Na pewno nie. Są inne sposoby komunikowanie się z ludźmi, wiedzy o człowieku, także nie przypuszczam” – stwierdził ksiądz.

„Może któryś z apostołów w biurze prasowym pana Jezusa, bo to by były już inne czasy, by było biuro prasowe, może by korzystał, ale on sam na pewno nie” – zaznaczył duchowny.

„Proszę pana, on przecież przyszedł do kraju, który był na marginesie Cesarstwa. W tym kraju poruszał się po wioskach, miasteczkach, miał kontakt z ludźmi naprawdę marginalnymi. I tak zmienił świat. Chrześcijaństwo zmieniło świat, cokolwiek się powie” – podkreślił ks. Boniecki.

Jeśli jednak ks. Boniecki twierdzi, że Jezus nie korzystałby z Internetu, to możemy podejrzewać, że mogłoby być odwrotnie…

Źródło: Komputer Świat