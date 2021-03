Koniec pewnej epoki. Nigel Farage odchodzi z czynnej polityki [WIDEO]

Nigel Farage ogłosił w sobotę wieczorem, że odchodzi z czynnej polityki wyborczej i ustąpi ze stanowiska lidera Partii Reform. Obiecuje jednak kontynuować walkę z rosnącym wpływem komunistycznych Chin w Wielkiej Brytanii i szaleństwem politpoprawnościna Zachodzie.

Nieco ponad dwa miesiące po ostatecznym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Nigel Farage „Mr Brexit” ogłosił, że jego działalność w czynnej polityce dobiegła końca.

Były eurodeputowany partii Brexit, Richard Tice, przejmie stanowisko lidera Reform UK.

W rozmowie z The Telegraph pan Farage oświadczył: „Nie ma powrotu – Brexit jest zakończony. To nie zostanie już odwrócone. Wiem, że wracałem raz lub dwa razy, kiedy ludzie myśleli, że odszedłem, ale to już koniec. Wszystko zostało zrobione. To koniec.”

– Powiedziałbym, że teraz jest odpowiedni moment, by zamknąć za sobą ostatni etap. Mam zamiar ustąpić ze stanowiska lidera Reform UK. W ogóle nie będę zajmować stanowiska kierowniczego. Jestem bardzo szczęśliwy, że mam tytuł honorowy, ale polityka partyjna, prowadzenie kampanii, udział w wyborach to już dla mnie skończyło się ponieważ osiągnąłem jedno, co postanowiłem zrobić: dać niezależność Wielkiej Brytanii – oznajmił Farage.

– Brexit był buntem oddolnym i miałem zaszczyt przewodzić tym oddolnym ruchom. Bez jednej osoby o realnym wpływie w tym kraju, która opowiadałaby się za opuszczeniem UE, zdołaliśmy doprowadzić do ogłoszenia referendum. I to jest niezwykła rzecz – powiedział.

Po pierwszym zwycięstwie w referendum w UE w 2016 r. Farage ustąpił ze stanowiska lidera Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP), mówiąc „ Chcę z powrotem swoje życie ”.

Farage wrócił jednak z powrotem do polityki wyborczej w 2019 roku, wraz z utworzeniem partii Brexit w obawie, że establishment zniweczy wyniki referendum.

Partia odniosła sukces w swoich pierwszych wyborach, dominując w wyborach do Parlamentu Europejskiego i zdobywając 29 mandatów, najwięcej ze wszystkich partii. Upokarzająca porażka rządzącej Partii Konserwatywnej ostatecznie doprowadziła do upadku rząd Theresy May, sprzeciwiającej się Brexitowi.

W wystąpieniu na swoim kanale YouTube Farage twierdzi, że gdyby nie założył partii Brexit, to ​​Wielka Brytania nie opuściłaby Unii Europejskiej. Lider Brexitu powiedział, że odchodząc od zgiełku polityki wyborczej, nie ma zamiaru całkowicie wycofywać się ze sfery politycznej.

– Jest „wiele innych rzeczy, o które chcę walczyć i prowadzić kampanię, w szczególności walczyć z rosnącym wpływem Komunistycznej Partii Chin – powiedział Farage

W styczniu lider Brexitu powiedział, że wraz z zakończeniem Brexitu jego kolejną kampanią będzie zakończenie uzależnienia Wielkiej Brytanii od chińskiej dyktatury.

Farage zwrócił również uwagę na politpoprawność forsowaną przez brytyjskie instytucje edukacyjne, które, jak powiedział, uczą dzieci w wieku siedmiu lat „nienawidzić tego kraju”, dodając, że uczniów i studentów nie uczy się krytycznych myśli, ale zamiast tego są „indoktrynowani politycznie”.

Farage planuje kontynuować swoją działalność w mediach społecznościowych, w szczególności na YouTube, gdzie przez ostatni rok pracował nad ujawnieniem narastającego kryzysu migracyjnego i fatalnej reakcji na to ze strony teoretycznie konserwatywnego rządu premiera Torysów Borisa Johnsona.

– Przez te lata zbudowałem całkiem pokaźną platformę mediów społecznościowych. Mam zasięg. Dlatego chcę nadal wpływać na debatę. Chcę zmienić debatę. Ale mogę to zrobić bez wychodzenia na boisko i walki w wyborach – powiedział Farage.