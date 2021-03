Małoletni chuligani pójdą w „kamasze”, a ich rodziny stracą zasiłki? Rozsądny pomysł polityka francuskiej centroprawicy

Czołowy polityk centroprawicowej Partii Republikanie Eric Ciotti wysłał list do ministra sprawiedliwości. Apeluje w nim o powoływanie młodych ludzi działających w gangach podmiejskich do służby na rzecz państwa.

Powszechna służba wojskowa została już dawno zlikwidowana, ale przepisy z 2011 roku pozwalały na tzw. służbę zastępczą.

W wyniku głośnych walk rywalizujących band młodzieżowych w regionie paryskim, czy ostatnich zamieszek na przedmieściach Lyonu, Ciotti widzi rozwiązanie w przywróceniu obowiązkowej „służby obywatelskiej” dla młodocianych przestępców.

Możliwość takiej służby zastępczej zlikwidowano z powodu braku funduszy. Była ona też mało efektywna i pewne zajęcia dla młodych ludzi wyszukiwano na siłę.

Jest jednak faktem, że po likwidacji powszechnego poboru i uzawodowieniu armii, państwo straciło jedną z możliwości integracji młodzieży.

Chodzi tu zwłaszcza o młodzież z przedmieść, w dużej części pochodzenia imigracyjnego. Przy gettoizacji przedmieść jedynym miejscem ich integracji pozostaje szkoła. Ostatnio jednak system edukacji we Francji przeżywa kryzys, a szkoły zamiast integrować muszą się raczej same bronić przed presją otoczenia.

W 2011 roku to Eric Ciotti opracował projekt ustawy „służby obywatelskiej”. W liście do ministra sprawiedliwości Erica Duponda-Morettiego przypomniał kilka liczb. W 2020 roku we Francji odnotowano 357 bitew pomiędzy bandami osiedlowymi lub nieformalnymi grupami.

W 2019 (kiedy nie było pandemii, izolacji i godziny policyjnej) odnotowano tylko 288 takich wojenek. Zjawisko wzrosło o 23,95% i Ciotti uważa, że „konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań”.

Jego propozycja zakłada, że „nieletni przestępcy w wieku powyżej 16 lat” będą kierowani do pełnienia „służby obywatelskiej”. Trwała by ona od 6 do 12 miesięcy. Eric Ciotti opowiada się również za zniesieniem lub zawieszeniem zasiłków rodzinnych dla rodziców dzieci wchodzących w konflikty z prawem.

Takie przepisy uchylono po 2 latach obowiązywania, za kadencji prezydenta Hollande’a w 2012 roku.

