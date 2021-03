Mentzen do polityka PiS: Gardzę pana partią, jesteście najgorszą partią, która rządziła w tym kraju od 30 lat [VIDEO]

Dr Sławomir Mentzen powiedział politykom PiS, co sądzi o ich ugrupowaniu. Prezes Kongresu Polskiego Biznesu nie szczędził gorzkich słów.

Prezes Kongresu Polskiego Biznesu i polityk Konfederacji dr Sławomir Mentzen był gościem programu, w którym przedstawiciele młodzieżówek różnych partii przepytują polityków.

Polityka Konfederacji swoimi uwagami zaatakował przedstawiciel PiS.

Doradca podatkowy odpowiedział politykowi Jarosława Kaczyńskiego, że nie zamierza słuchać jego „dobrych rad”. Mało tego, gardzi jego partią.

„Mam głębokie przekonanie, że wykorzystujecie cynicznie, obrzydliwie i bezwzględnie swoje tuby propagandowe – media publiczne, które sobie podporządkowaliście, do prania mózgów starym ludziom, którzy później na waszych miernych kandydatów głosują. Wasza partia, pierwszy raz w III RP, do tego stopnia postawiła na zmasowaną propagandę, mającą na celu tylko i wyłącznie ogłupienie ludzi. I potem macie nadzieję, że ci ogłupieni ludzie będą na was głosować, co niestety w pewnej grupie wiekowej obficie się dzieje” – powiedział dr Mentzen.

„W związku z tym jeszcze raz powiem, gdyby pan tego nie złapał za pierwszym razem, gardzę pana partią i nie chcę mieć z nią nic wspólnego” – dodał dr Mentzen.

„Uważam, że to co robicie jest praktycznie zbrodnią, bo doprowadziliście do dziesiątek tysięcy nadmiarowych zgonów, wasza polityka jest obrzydliwa, niszczycie polską gospodarkę i wolność i jesteście najgorszą partią, która rządziła w tym kraju od 30 lat” – skwitował polityk Konfederacji.

[Kim gardzi MENTZEN?] Oto przed Państwem orka PiSowca, która przejdzie do historii internetów! pic.twitter.com/ImPa8E6v5G — Name. No name. (@incognito1001) March 6, 2021

Źródło: Twitter / Wprost