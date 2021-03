Prezydent Biden patronem nielegalnych imigrantów. Jego decyzje blokują deportowanie nawet przestępców

Prezydent Joe Biden wydał kolejny dekret pozwalający nielegalnym imigrantom na pozostawanie w Stanach Zjednoczonych. Teraz przestępcy schwytani przez służby imigracyjne mogą kwestionować i torpedować deportację.

Joe Biden swoimi decyzjami odwraca wszystkie te, które podjęła administracja Trumpa w sprawach imigracji i całkowicie paraliżuje działania służb. Deportowanie nielegalnego imigranta staje się praktycznie niemożliwe.

Kolejny dekret Bidena ustanawia, że wszyscy nielegalni imigranci przestępcy zatrzymani przez agencje ICE, którzy mają być deportowani, mogą odwołać się od aresztowania i deportacji i to niezależnie od wyroku jaki otrzymali za popełnione przestępstwo.

Sprawcy „pomniejszych” przestępstw w ogóle nie są deportowani. Powszechna była tez praktyka, iż nawet nielegalni imigranci przestępcy, którzy odsiadywali wyroki w tzw. „miastach schronieniach” po wyjściu z więzienia mogli swobodnie przebywać w USA.

Władze federalne nawet nie były powiadamiane o tym, że wychodzą oni z więzienia.

ICE zajmował się już tylko deportowaniem sprawców poważnych przestępstw i wykroczeń i członkami zorganizowanych grup przestępczych. Mało tego, ICE otrzymała wytyczne, by w ogóle nie zajmować się nielegalnymi imigrantami, którzy nie popełnili ciężkich przestępstw.

W praktyce sprowadza się to do tego, że o ile imigrant nie popełnił morderstwa, nie dopuścił się gwałtu, pedofilii, czy nie zajmował się handlem ludźmi nie będzie deportowany.

– Zapomnij o miastach-sanktuariach, teraz cała Amerykę jest krajem sanktuarium. Prominentni lewicowcy spędzili ostatnie miesiące wzywając do likwidacji ICE. Administracja Biden właśnie spełniła ich życzenie – komentuje Lora Ries, była urzędniczka ministerstwa bezpieczeństwa.

– To tak, jakby ludzie Bidena byli bardziej zdeterminowani, aby cofnąć każdą akcję egzekwowania prawa imigracyjnego, którą podjęła administracja Trumpa, niż by powstrzymać nielegalną imigrację – mówi z kolei Dyrektor Jessica Vaughan z Center for Immigration Studies.

– To obraza dla legalnych imigrantów – powiedziała Vaughan.

Chodzi oczywiście o to, że ci którzy starają się o legalną imigrację przechodzą długi i kosztowny proces. Tymczasem Demokraci i Biden w rzeczywistości sankcjonują nielegalną imigrację, co sprawia, że całkowicie traci sens staranie się o legalny pobyt.

Demokratom zależy na jak największej imigracji, bo to oznacza „import” elektoratu.