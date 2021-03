Rumuni walczą. Kilkutysięczny protest w Bukareszcie przeciwko restrykcjom i szczepieniom

Tłum wznosił hasła domagając się „wolności” i krzycząc „precz z maskami”.

Na jednym z dużych transparentów napisano: „Powiedz +nie+ przymusowemu szczepieniu”.

W manifestacji udział wziął m.in. poseł George Simion, znany z antyszczepionkowych poglądów lider nacjonalistycznego Sojuszu na Rzecz Jedności Rumunów (AUR), który niedawno po raz pierwszy znalazł się w rumuńskim parlamencie.

LOOK: Nearly 3,000 anti-vaccination protesters from across Romania converged in Bucharest on Sunday as authorities announced new restrictions amid a rise of Covid-19 infections pic.twitter.com/2IBJWK3wB9

