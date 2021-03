Szef Pentagonu zapowiada odwet? „Uderzymy – jeśli uznamy, że powinniśmy – w miejscu i czasie, który sami wybierzemy”

Szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział w niedzielę, że władze USA „zrobią to, co konieczne”, by bronić swoich żołnierzy. Nie wykluczył przy tym uderzenia odwetowego na sprawców ataku na bazę Ain al-Asad w Iraku, w której przebywają amerykańskie siły.

„Chcemy upewnić się, że wiemy kto za to odpowiada. Przesłanie dla tych, którzy zdecydowali się na taki atak, brzmi: spodziewajcie się, że zrobimy co konieczne, by się bronić” – powiedział Austin w wywiadzie dla telewizji ABC News.

„Uderzymy – jeśli uznamy, że powinniśmy – w miejscu i czasie, który sami wybierzemy” – dodał emerytowany generał. Minister odniósł się w ten sposób do środowego ataku rakietowego na iracką bazę lotniczą Ain al-Asad, gdzie stacjonują wojska USA i sojuszniczych krajów. Na atak serca zmarł w czasie tego ostrzału amerykański cywilny pracownik kontraktowy.

Choć Austin powiedział, że dochodzenie w sprawie sprawców ataku nadal trwa, głównym podejrzanym są wspierane przez Iran szyickie bojówki Kataib Hezbollah. Milicja ta wcześniej była celem nalotu USA w odwecie za ostrzał bazy w Irbilu, stolicy irackiego Kurdystanu.

Pytany czy Waszyngton uprzedził Teheran, że odwet amerykański nie będzie oznaczał eskalacji, szef Pentagonu odparł, że Iran jest „w pełni zdolny do oceny uderzenia i działań USA”. „Wniosek, który powinni z tego wyciągnąć jest taki, że będziemy bronić naszych żołnierzy i odpowiemy z namysłem. Odpowiedź będzie odpowiednia” – zapewnił Austin. (PAP)