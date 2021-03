Agnieszka Włodarczyk po raz ostatni na scenie. Aktorzy żegnają koleżankę

Agnieszka Włodarczyk to znana polska aktorka. Kobieta od lat podejmuje nowe role – zarówno filmowe jak i teatralne, jednak to dopiero teraz przyszło jej odegrać tę najważniejszą w życiu…

Agnieszka Włodarczyk niedawno za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała świat o tym, że właśnie oczekuje przyjścia na świat swojego pierwszego dziecka.

Wiadomość ta niezwykle ucieszyła fanów aktorki, którzy pośpieszyli z licznymi gratulacjami. Jednak jak się okazuje, do tej pory w życiu Agnieszki ciąża nie spowodowała żadnych zmian. Aktorka bowiem dalej pracowała i wyjeżdżała w ukochane podróże.

Teraz ma się to jednak zmienić! Pierwszym krokiem ku temu jest zaprzestanie gry w teatrze. O tym za pośrednictwem Instagrama poinformowała koleżanka z planu Agnieszki, Kasia Cichopek:

„Drodzy, serdecznie zapraszamy na dzisiejsze spektakle o 17 i 20 w Palladium w Warszawie. To będą pożegnalne spektakle @agnieszkawlodarczykofficial która szykuje się do najważniejszej życiowej roli 👩‍🍼 My gwarantujemy dużą dawkę śmiechu. Kto wczoraj widział ten może potwierdzić 😂 Czekamy na Was, bo bez Was nie ma nas 💚” – czytamy pod zdjęciem jakie opublikowała Katarzyna Cichopek.

Czy myślicie, że Agnieszka szybko wróci na scenę? Czy odda się w pełni upragnionemu macierzyństwu?