Brytyjska gazeta „Daily Mail” twierdzi, że za szczepionkowa katastrofę Unii odpowiada Angela Merkel. To jej komunistyczna przeszłość i mentalność komunistycznej działaczki sprawiają, że uznaje ona wyższość Brukselskich eurokratów nad administracjami państw, które same lepiej poradziłyby sobie ze szczepieniami i wyzwaniami pandemii.

Punktem wyjścia dla analizy „Daily Mail” jest opisanie przeszłości Merkel, która była komunistyczną działaczką w NRD i do 26 roku życia aktywistka w komunistycznej organizacji Freie Deutsche Jugend (FDJ).

„Uzmysłówmy sobie jak wyglądały młode lata Angeli Merkel w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Berliński mur dzielił miasto, a dziesiątki ludzi zostało zastrzelonych, gdy próbowało wspiąć się i uciec. W całych Niemczech Wschodnich co drugi Niemiec informował tajną policję Stasi o sąsiadach i współpracownikach” – pisze „Daily Mail”.

„Sowieccy agenci KGB działali swobodnie w kraju, w tym oficer wywiadu zagranicznego Władimir Putin . Ale Angela Kasner, już wtedy nie maiła powodów do narzekania – cieszyła się życiem w NRD, które, jak później przyznała, było „prawie wygodne”. W kraju, w którym rodziny musiały latami czekać na samochód, rodzina młodej Angeli miała dwa”.

Rodzina Merkel mogła swobodnie podróżować między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi, co było rzadkością w państwie policyjnym. Angela robiła wtedy karierę w komunistycznej organizacji FDJ i jeździła na obozy do Związku Sowieckiego.

„Dlaczego się teraz w to wszystko zagłębiamy?” – pyta gazeta. „Ponieważ Merkel poprowadziła Niemcy i kraje UE do jednej, obejmującej cały blok polityki wobec Covid i szczepień – takiej, która kosztuje życie, niszczy firmy i paraliżuje gospodarki”.

Brytyjski dziennik pisze, że komunistyczna przeszłość Merkel do dziś waży na jej decyzjach, bo ukształtowała jej mentalność.

„Merkel, głowa najbogatszego i najbardziej wpływowego kraju UE, prowadziła politykę zaopatrzenia w szczepionki kierując się najgorszymi motywami. Dlatego musimy pamiętać, kim naprawdę jest Fraulein Angela Kasner. Dziś widzimy pulchną, budzącą zaufanie sylwetkę kanclerz ubranej w nudny strój niemieckiej gospodyni domowej. To zwodniczy wizerunek. Może po to jest tworzony. Ukrywa bowiem mentalność marksistowskiego internacjonalizmu. Dziś ludzie na całym kontynencie cierpią z powodu jej wiary w ponadnarodową ideologię”.

„Jako młoda kobieta Merkel była uczona wiary w sowiecki system, który tworzył jedno państwo – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich z 15 republik. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Merkel porzuciła wszelkie możliwości przeprowadzenia szybkich szczepień nawet własnych obywateli, poświęciła życia, które mogły być uratowane z powodu jej dogmatycznej wiary w połączenie 27 krajów w jedno państwo zwane Unią Europejską.

Jak napisał w zeszłym tygodniu Filipp Piatov, szef opinii niemieckiej gazety Bild, nawet w tak istotnej sprawie Merkel wolała ideologię od dobrej polityki, ponieważ „tak bardzo chciała zademonstrować wyższość brukselskiej biurokracji nad państwem narodowym”.

To miało sprawić , że Merkel powierzyła sprawę szczepień przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, mimo, iż ta wcześniej jako minister doprowadziła do katastrofy Bundeswehrę.

Brytyjski dziennik pisze, że katastrofy towarzyszą rządom Merkel od początku jej rządów, czyli od 2005 roku. Jakimś cudem jednak udaje je się lawirować i unikać odpowiedzialności. Gazeta wskazuje, że jej polityka finansowa i reakcja na kryzys 2008 roku „zmieniła takie kraje jak Włochy i Grecja w gospodarcze zombie”. Jej paniczna Jej reakcja na katastrofę w elektrowni w Fukushimie w 2011 roku w Japonii sprawiła, że Niemcy całkowicie zrezygnowały z energii jądrowej. Jednoczesna rezygnacja z węgła doprowadziła do Nord Stream 2 i uzależniania Niemiec i całej Europy od surowców energetycznych z Rosji.

Dalej gazeta pisze o decyzji z 2015 roku kiedy to Merkel zaprosiła do Europy miliony imigrantów ze wszystkimi tego konsekwencjami dla gospodarki i bezpieczeństwa państw Unii. „Daily mail” twierdzi, iż to porażki Merkel sprawiły, że „niegdyś bardzo prounijne kraje Grupy Wyszehradzkiej – Polska, Węgry, Czechy i Słowacja przekształciły się w blok gniewnych antyniemieckich państw”.

Oczywiście „Daily mail” to brytyjska gazeta więc uważa, że „Najbardziej spektakularną porażką Merkel było jednak błędne odczytanie brytyjskiej opinii na temat Brexitu”. W okresie poprzedzającym referendum w 2016 r. David Cameron, ówczesny premier jeździł do Europy, prosząc o przyznanie Wielkiej Brytanii nowych uprawnień do kontrolowania granic.

Cameron został jednak fatalnie potraktowany przez przywódców UE, na czele z Merkel. Kanclerz dała ówczesnemu premierowi ledwie namiastki kontroli, bo uznała, że ​​Brytyjczycy nigdy nie zagłosują za odejściem, bez względu na to, jak bardzo upokorzyła Camerona.

„Merkel zakończy swoje cztery kadencje jako kanclerz tej jesieni. Kto zajmie jej miejsce? To, że nie namówiła żadnego następcy jest kolejnym przykładem jej niepowodzeń.

Ale jak mówi o swojej partii Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Christian Odendahl, główny ekonomista w think-tanku Centrum Reform Europejskich, : „CDU nie jest partią idei. To partia utrzymania status quo ”.

Monolityczne, dogmatyczne, uparte, ślepe na potrzeby zwykłych wyborców Niemcy zasługują na coś lepszego niż ideologia zimnowojennej Merkel. Europa też” – podsumowuje brytyjska gazeta.