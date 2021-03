Na ścieżce postępu. Sklepy monopolowe TYLKO DLA KOBIET

Kolejna ciekawostka przy okazji 8 marca. Indie też otwierają się na „prawa kobiet”, ale dość specyficznie. Ponieważ niewiasty w sklepach z alkoholem były narażone na zaczepki i rozmaite uwagi, w tym kraju powstały sklepy monopolowe tylko dla kobiet.

Kobieta kupująca alkohol wydaje się zachęcać do zaczepki, a w Indiach przybrało to rozmiary „nękania i dyskryminacji”. Stąd pomysł otwarcia w stolicy kraju, New Delhi sklepu monopolowego „wyłącznie dla kobiet”.

Można tam robić „bezpieczne” zakupy. Podobno niektóre Hinduski w tym celu przemierzają nawet spore odległości. Niektóre wyjaśniały, że wcześniej prosiły o takie zakupy znajomych mężczyzn.

Na sklepie wisi tablica „wyłącznie dla pań”, ale dopuszczalne jest wejście par. Umesh Saxena, kierownik sklepu mówi, że „działa w tej branży od bardzo dawna” i stąd pomysł.

Popyt podobno jest spory, a w zakupach kobiet dominuje wino i wódka.

Źródło: AFP/ Capital