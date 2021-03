Porsche na wesoło. Niemcy inwestują w producenta aut elektrycznych z… Chorwacji

Producent sportowych samochodów Porsche, spółka zależna Volkswagena, poinformował o zwiększeniu udziałów w chorwackim producencie samochodów elektrycznych Rimac.

O chorwackiej „elektromobilności” robi się głośno. Chodzi tu o zakusy Rimac na zakup słynnej firmy Bugatti. Rada nadzorcza Porsche zatwierdziła więc zwiększenie swoich udziałów w Rimac Automobili z 15% do 24% za 70 milionów euro i „strategiczne partnerstwo”.

Grupa VW ma bowiem udziały także w Bugatti. Inwestycje Porsche w chorwacki Rimac zaczęły się w 2018 roku. Chorwaci mają być bezpośrednim dostawcą skomplikowanych komponentów dla samochodów Porsche i innych producentów.

W tempie iście błyskawicznym Rimac staje się jednym ze światowych liderów technologii samochodów elektrycznych. Firmę założono w 2009 roku. Dzisiaj zatrudnia 1000 osób i sprzedaje m.in. luksusowe sportowe samochody, które osiągają prędkości nawet ponad 400 km/h.

Rimac i Porsche pozostaną jako dwie firmy niezależne, co podkreślił szef i założyciel firmy Mate Rimac. Nazywany bywa „Elonem Muskiem z Bałkanów”. Zaczynał od zakupu BMW E30 323i, którym brał udział w zawodach w drifcie i wyścigach samochodowych.

Po eksplozji silnika, zajął się montowaniem do auta elektrycznego napędu w garażu swoich rodziców w Samoborze. W 2009 roku Mate Rimac założył firmę Rimac Automobili. Na targach we Frankfurcie w 2011 zaprezentował już prototyp Rimac Concept One. W 2013 roku sprzedano pierwszy egzemplarz tego modelu i był to zarazem pierwszy samochód produkowany i wyeksportowany przez Chorwację.

Źródło: Le Figaro/ AFP