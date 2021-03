Starcie Brauna z policjantami: „Bądźcie polską policją, a nie gettową” [VIDEO]

Poseł Konfederacji i kandydat tej formacji na prezydenta Rzeszowa, Grzegorz Braun, pojawił się w tym mieście na proteście rodziców i nauczycieli przeciwko zamykaniu szkół. Doszło do słownej utarczki pomiędzy politykiem a policją.

Przed budynkiem jednej z rzeszowskich szkół zgromadzili się rodzice, którzy domagają się otwarcia placówek edukacyjnych. W pewnym momencie podszedł do nich zamaskowany policjant. – Długo nam nie zejdzie, o ile zrobimy to sobie w cywilizowany sposób. Ponieważ według nas dochodzi tu do łamania zasad reżimu sanitarnego, bardzo proszę wszystkie osoby dorosłe o przygotowanie dokumentów tożsamości, wtedy państwa wylegitymujemy. Co będzie dalej, to sobie podejmiemy decyzję – mówił do protestujących. Funkcjonariusz mówił o zachowaniu dystansu oraz noszeniu maseczek.

Wtedy stojący w pobliżu Grzegorz Braun zapytał, na jakie przepisy prawa powołuje się policjant. Funkcjonariusz odparł, że na rozporządzenie Rady Ministrów. Dopytywany przez polityka, które, odparł, że „bodajże z 11”.

– „Bodajże”. Pan nie jest pewien, na jakie prawo się powołuje. Pan nie jest pewien, na podstawie jakiego prawa działa – skwitował Grzegorz Braun.

Funkcjonariusz tłumaczył się, że „nie uczy się przepisów na pamięć”. – Pan się nie uczy przepisów na pamięć. Pan policjant powiedział przed chwilą, że nie wie, na podstawie jakiego prawa działa i mówi, że nie uczy się tego praw, na podstawie, którego powinien działać – wskazywał polityk.

Jak podkreślał Braun, „działanie bez podstawy prawnej nazywa się nadużyciem”. Polityk zapraszał też uczestników manifestacji do swojego biura poselskiego.

Na koniec Braun zrobił „krótki, sugestywny wykład” funkcjonariuszom policji. – Dłużej klasztora niżli przeora. Rzeczpospolita będzie trwała, miejmy nadzieję, a przestępcy i zbrodniarze, którzy wydają wam przestępcze rozkazy i polecenia, sugestie nieformalne, mam nadzieję, trafią przed sądy i do kryminału na resztę życia. I baczcie, żebyście się tam z nimi nie znaleźli. Nie wysługujcie się byle komu. Bądźcie Polakami, a nie eurokołchoźnikami. Bądźcie polską policją, a nie policją gettową, do której już, widzę, niektórzy aspirują – apelował Braun, życząc funkcjonariuszom na pożegnanie „wszystkiego dobrego”.

