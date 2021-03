Wybuch w składzie amunicji zabił 15 osób. 500 rannych, zniszczone całe miasto

Barta to ważny ośrodek przemysłowy i ekonomiczna „stolica” Gwinei Równikowej. Eksplozje w składzie amunicji spowodowały śmierć co najmniej 15 osób, a 500, w tym wiele dzieci zostało rannych.

Prezydent Teodoro Obiang Nguema stwierdził, że „miasto Bata padło ofiarą wypadku spowodowanego zaniedbaniem osoby odpowiedzialnej za ochronę składów materiałów wybuchowych i amunicji w obozie wojskowym Nkoa Ntoma”.

Na pobliskich polach miało dojść do pożaru, a ogień dotarł do bazy i wywołał eksplozje. Wybuchy miału uszkodzić prawie wszystkie domy w mieście. Według Ministerstwa Zdrowia wielu mieszkańców okolicznych dzielnic nadal przebywało pod gruzami budynków.

Bata to największe miasto w tym bogatym w ropę i gaz kraju. Gwinea ma tylko 1,4 miliona mieszkańców. 78-letni Teodoro Obianga jest „rekordzistą świata”, jako najdłużej urzędujący obecnie prezydent. Władzę objął po zamachu stanu w 1979 roku.

Prezydent wystosował apel do społeczności międzynarodowej o wsparcie Gwinei Równikowej.

There has been four bombs detonated in Bata, Equatorial Guinea since 2pm today 7/03/2021 NOBODY IS TALKING ABOUT IT!! pic.twitter.com/LYilJtPoFw

— i s a b e l l a 🐉 (@isabell_afriend) March 7, 2021