10 aktywistów podziemia eutanazyjnego oskarżonych o handel barbituranami

Prokuratura francuska postawiła zarzuty dziesięciu członkom stowarzyszenia euta-nazistów Ultime Liberté. Sprowadzali do kraju z USA zakazany tu środek „Pentobarbital”, który służył do przeprowadzania „domowych eutanazji”.

Zostali zatrzymani przez policję jeszcze w połowie stycznia. Teraz postawiono im kilka zarzutów. M.in. propagowania zakazanych środków powodujących śmierć”, „współudział w nielegalnym imporcie, posiadaniu i handlu niezarejestrowanymi lekami”. Trzech aktywistów dodatkowo oskarżono o „import towarów niebezpiecznych dla zdrowia”.

Stowarzyszenie łączy osoby popierające eutanazję. Jednak zarzutu współudziału w tym zakazanym przecież we Francji procederze nie usłyszeli.

Śledztwo w sprawie sprowadzania nielegalnego środka prowadzono od czerwca 2020 r. Grupa euta-nazistów działała jednak od 2018 roku i „pomogła” umrzeć wielu osobom. Oskarżeni nie zaprzeczają swojej działalności i traktują ewentualny proces jako okazję do promocji swoich idei.

Policja zareagowała po przekazaniu z USA danych o francuskich nabywcach przesyłek zawierających barbituran, zakazany we Francji od 1996 roku. Jest produkowany w Danii, m.in. dla weterynarzy do usypiania zwierząt. Do Francji trafiał jednak przez Stany Zjednoczone.

Tutaj używano go do „domowego” tzw. „wspomaganego samobójstwa”. W sumie zidentyfikowano 125 francuskich odbiorców Pentobarbitalu. Policja zarekwirowała 130 fiolek tego produktu. Stowarzyszenie Ultime Liberté poczytuje sobie swoją działalność za pomaganie ludziom.

Stowarzyszenie na rzecz Legalizacji Wspomaganego Samobójstwa i Dobrowolnej Eutanazji reklamuje się hasłem: „Kontroluje swoje życie do końca”. Należy do lobby naciskającego na legalizację eutanazji we Francji.

Warto dodać, że są blisko celu. Już 11 marca 2021 r. Senat zajmie się ustawą o „prawie do godnej śmierci”, którą popierają grupy grupy socjalistów i zielonych.

Źródło: VA/ Le Figaro