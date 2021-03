500 plus popiera ponad 70 proc. Polaków. Zdziwienia nie ma

Z okazji zbliżającej się 5 rocznicy realizacji programu „Rodzina 500 plus”, CBOS przeprowadził badania jego akceptacji. Niespodzianki nie ma. 500+ popiera 73 proc. Polaków.

Ciekawe natomiast do jakiej grupy politycznej przyznaje się 24 proc., którzy są 500+ przeciwni? Czy chodzi tu o wolnorynkowców, czy może też o tak zapiekłych wrogów PiS, którym nic, co robi ta partia się nie podoba? Badanie jest jednak ciekawe, a jego wyniki pokazują, że 500+ wrosło już w nasz „socjalny pejzaż”.

W kwietniu minie 5 lat od wejścia w życie programu „Rodzina 500 plus”. Początkowo świadczenie wychowawcze przysługiwało od drugiego dziecka w rodzinie lub na każde dziecko w przypadku rodzin o niskich dochodach i miał jakiś pro-demograficzny sens?.

Od 1 lipca 2019 r. jest w pełni powszechne i stało się po prostu rodzajem zasiłku. Badania CBOS w najnowszym raporcie podkreślają, że wprowadzenie programu „Rodzina 500 plus” diametralnie zmieniło postrzeganie polityki państwa wobec rodziny. W badaniach z lat 1996 do 2013 r., działania państwa wobec rodziny oceniano jako dostateczne lub niedostateczne.

Rok po wprowadzeniu programu politykę państwa wobec rodziny dobrze lub bardzo dobrze oceniało 52 proc. Zasiłek jednak się „przyjął” i w marcu 2019 r., po zapowiedzi rozszerzenia programu na każde dziecko, odsetek pozytywnych ocen polityki rodzinnej był rekordowo wysoki, sięgając 62 proc. Teraz o 11 proc. więcej.

Ocena polityki rodzinnej rządu

Według CBOS opinie o polityce rządu wobec rodziny są już jednak mniej entuzjastyczne. Podobnie jak w latach 2017-2018 blisko połowa dorosłych Polaków (49 proc.) dobrze ocenia politykę wobec rodziny. Przybyło jednak osób oceniających ją jako niedostateczną (z 7 proc. w marcu 2019 r. do 17 proc. w lutym 2021).

Badanie potwierdza, że postrzeganie polityki państwa wobec rodziny zależy w głównej mierze od poglądów politycznych i orientacji światopoglądowej. Działania na rzecz rodziny podejmowane przez państwo doceniają przede wszystkim osoby deklarujące poglądy prawicowe (33 proc. ocenia je bardzo dobrze, 41 proc. – dobrze) i religijne. Z wyraźnie większą rezerwą przyjmują je badani identyfikujący się z lewicą (42 proc. działania rządu uważa za dostateczne, 31 proc. – za niedostateczne).

Ciekawostką jest, że samo korzystanie z programu „500 plus” w ograniczonym zakresie różnicuje opinie o polityce państwa wobec rodziny. Generalnie rodzice i opiekunowie dzieci do 18 lat, korzystający z programu, oceniają politykę rodzinną państwa podobnie jak osoby, które dzieci nie mają. Zmienia się to dopiero w przypadku rodzin wielodzietnych, co może być wskazówką, że ów zasiłek, jeśli ma istnieć powinien być rzeczywistą zachętą do posiadania dodatkowych dzieci.

Janosik ciągle popularny – zabrać bogatym

Niepokoi natomiast socjalistyczne nastawienie dużej części społeczeństwa. 37 proc. uważa, że 500 plus powinno być wypłacane wszystkim wychowującym dzieci. Jednak więcej, bo 38 proc. chciałoby ten dodatek przeznaczać tylko dla najbiedniejszych.

Tylko 18 proc. deklaruje, że zna przypadki „niewłaściwego wydawania świadczenia”, a zaledwie 16 proc. respondentów zetknęło się w swoim otoczeniu z przypadkami rezygnacji matki lub ojca z pracy zawodowej w związku z otrzymywaniem świadczenia wychowawczego.

Niewielki odsetek, bo tylko 11 proc. zauważa jednak pronatalistyczny efekt programu. 20 proc. spotykało się niechętnymi reakcjami i komentarzami wobec osób korzystających z programu „Rodzina 500 plus”.

W lutym 2016 r. tylko niespełna co trzeci badany (32 proc.) przewidywał, że program będzie traktowany priorytetowo i realizowany przez kolejne lata. Obecnie, mimo pandemii i zwiększonych wydatków publicznych, o tym, że program będzie kontynuowany przekonana jest ponad połowa (52 proc.) Polaków.

Źródło: PAP