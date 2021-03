Absurdalna bójka na pokładzie samolotu. W akcji brał udział kapitan…

Do nietypowego zdarzenia doszło na pokładzie samolotu chińskiej linii lotniczej Donghai Airlines. Kapitan pobił się ze stewardem. Obaj są poważnie ranni.

Do bójki doszło w powietrzu, około 50 minut przed lądowaniem w miejscowości Xi’an.

Powód? Dość irracjonalny. Kapitan chciał skorzystać z toalety w pierwszej klasie. Opuścił kokpit i wówczas okazało się, że przed toaletą ustawiła się kolejka.

Kapitan wszedł poza kolejką, a reszcie polecił poczekać na swoich miejscach. Gdy z toalety wychodził, okazało się, że pasażerowie niekoniecznie zastosowali się do jego poleceń. Nadal stali w kolejce.

To rozzłościło kapitana, który zarzucił stewardowi, że nie potrafi zapanować nad tym, co się na pokładzie dzieje, przez co stwarza poważne zagrożenie.

Steward był nieco innego zdania i między panami wybuchła awantura, która przerodziła się w ostrą bijatykę. Zabitych wprawdzie nie ma, lecz jest dwóch rannych.

I to poważnie. Kapitan stracił kilka zębów, z kolei steward ma złamaną rękę.

Kapitan ostatecznie dokończył swe obowiązki i bezpiecznie sprowadził samolot na ziemię. Był to jednak prawdopodobnie jego ostatni lot za sterami.

Zarówno on, jak i steward zostali w trybie natychmiastowym zawieszeni w obowiązkach. Linia lotnicza oficjalnie przeprosiła za zaistniałą sytuacją i zapewniła, że popracuje nad procedurami bezpieczeństwa.