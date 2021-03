Franciszek pojedzie na Węgry i Słowację?

W czasie powrotu z Iraku do Rzymu, papież Franciszek nie wykluczył podróży do Budapesztu i Bratysławy. O planach takich powiedział w czasie konferencji prasowej na pokładzie samolotu.

Franciszek powiedział, że w planach jest jego podróż do stolicy Węgier na Mszę św. na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Zastrzegł, że to nie będzie wizyta w tym kraju.

Kongres Eucharystyczny był zaplanowany na wrzesień 2020 roku. Został przełożony o rok z powodu pandemii. „Budapeszt jest dwie godziny drogi samochodem od Bratysławy. Czemu nie pojechać do Bratysławy?” – dodał papież, co może sugerować także podróż na Słowację.

Franciszek ujawnił także, że obiecał udać się w podróż do Libanu. Jak dodał, proponowano mu, by w drodze do Iraku zatrzymał się w Bejrucie, ale uznał, że to wymaga osobnej pielgrzymki.

„Obiecałem pojechać do Libanu”, ale dodał, że w „sprawie podróży zawsze słucha doradców”. Papież uzupełnił, że ma „dużo zaproszeń”. Wcześniej odbył jako papież 33 podróże.

Źródło: PAP