Gigantyczne kolejki do banku żywności w Londynie. Wstrząsające nagranie, sznur ludzi na prawie dwa kilometry [VIDEO]

Nagranie, o którym mowa ukazuje kolejkę do banku żywności. Stoi w niej ponad 800 osób ze specjalnymi wózkami zakupowymi i torbami. Sznur ludzi ma prawie 2 km, potrzebujący stoją oczywiście mniej więcej w odległości dwóch metrów od siebie.

„Pracownicy uważają, że kolejka na Wembley była najdłuższa w Wielkiej Brytanii” – donosi

„MyLondon”. „To po prostu potworne. W tym tygodniu powinniśmy się spodziewać 1000 osób – powiedział jeden z wolontariuszy i zaznaczył, że w „kraju nie ma żadnego projektu żywnościowego”.

This is not a queue for a Covid vaccine

This is a queue at a food bank today in the UK.

Shocking@DMinghella pic.twitter.com/AxjaIeoKW3

— Alaniow (@alaniow) March 7, 2021