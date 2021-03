Liczba sklepów w Polsce spadła poniżej 100 tys. Zamykają się małe sklepy i kioski

Maleje liczba sklepów w Polsce. Obecnie jest ich 99,4 tys. Zamykają się głównie małe sklepy i kioski – dużych i średnich placówek przybywa.

W Polsce z roku na rok jest coraz mniej sklepów. „Jak to? Przecież w mojej wsi otworzono n-ty hipermarket” – mógłby ktoś powiedzieć. Rzeczywiście, za spadek liczby placówek odpowiadają głównie małe sklepy i kioski.

– Trend spadkowy jest obserwowany od ponad dekady, ale spadek z 2020 roku był ponad dwukrotnie niższy niż rok wcześniej. Odpowiadał za niego najmniejsze placówki – kioski, sklepy monopolowe oraz przede wszystkim, najmniejsze sklepy spożywcze. Odwrotny trend towarzyszył supermarketom i dyskontom, ale to średnich sklepów spożywczych przybyło w 2020 roku najwięcej – blisko 600 placówek – komentuje Konrad Wacławik, head of retailer services Poland w NielsenIQ – firmie, która przeprowadziła analizę rynku.

Zamknęło się aż 1670 małych sklepów – o 5 proc. więcej w porównaniu z końcem roku 2019. Na koniec 2020 roku w Polsce było 28793 małych sklepów.

Ubyło też sporo kiosków – 970. To spadek aż o 11 proc. Pod koniec zeszłego roku w Polsce otwartych było 8167 tego typu placówek.

– Zarówno małe sklepy spożywcze z węższą półką produktów (poniżej 40m2), jak również sklepy alkoholowe i drogerie (głównie te spoza czołowych sieci), gdzie można dokonać zakupów tylko wybranych produktów, zakończyły rok z mniejszą liczbą placówek. Utrzymuje się również trend spadkowy w kanale kiosków (-11 proc. w porównaniu do roku 2019), co pokazuje duże trudności, z jakimi mierzy się obecnie ten kanał sprzedaży i z pewnością zmusza właścicieli tego typu placówek do szukania rozwiązań pozwalających pozostać atrakcyjnym dla konsumenta – dodaje ekspert NielsenIQ Konrad Wacławik.

Jak widać Polska jest mało przyjaznym miejscem dla osób prowadzących małe biznesy. Rząd PiS twierdził, że działania takie jak niehandlowe niedziele, czy kolejne podatki pomogą małym sklepom. W praktyce okazało się jednak, że jedynie utrudniono życie konsumentom.

Źródło: Wirtualne Media