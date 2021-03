Nowy Ład. Wyższe podatki dla „bogatych”. Brzmi jak pomysł Razem, a to plan PiS-u

Nowy Ład, zapowiadany przez PiS, to m.in. przebudowa systemu podatkowego w Polsce. Pisowski rząd chce wdrożyć iście lewicowe zmiany, wedle których socjale i ulgi dla gorzej zarabiających będą finansować tzw. „bogatsi”.

„Dziennik Gazeta Prawna” dowiedział się, że jednym z założeń Nowego Ładu ma być obniżka podatków dla osób mniej zarabiających. Mimo, iż to oczywiste zagranie PiS mające na celu utrzymanie przy sobie wyborców, których wcześniej przyciągnęło m.in. 500 plus, to brzmi to jak rzeczywiście dobra zmiana.

Zyskałyby osoby „zarabiające do wysokości mediany wynagrodzeń, wynoszącej dziś powyżej 4 tys. zł”. Do tego momentu brzmi to tak, jakby ktoś w PiS-ie poszedł po rozum do głowy.

Ten, kto sądził jednak, że PiS zaczął przejawiać jakieś cechy wolnościowej prawicy, jest w błędzie. Tak, podatki dla „biedniejszych” zostaną obniżone. Ktoś jednak dalej musi finansować wszystkie socjalne, które wprowadził neosanacyjny rząd PiS.

Dlatego, zgodnie z przyjętą zasadą bilansowania nowego systemu, podwyższone zostaną podatki dla tzw. „bogatych”. Oczywiście będą bogacze wg polskiej miarki – na Zachodzie byliby to po prostu normalnie zarabiający pracownicy i przedsiębiorcy.

Sprawa zdaje się być już przesądzona. – Program jest gotowy, ma kilka fundamentów, kilka działów, a w każdym z nich po trzy duże sprawy – zdradza informator gazety.

Zapewne PiS będzie znów mówił o „zabieraniu złodziejom i dawaniu dzieciom”. To wszystko sprowadza się jednak do tego, że w Polsce Prawa i Sprawiedliwości duża część społeczeństwa będzie żyć na koszt innych.

