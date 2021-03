W 2021 każdy kierowca z prawem jazdy kat. B zyska nowe uprawnienia

W 2021 roku kierowcy z prawem jazdy B uzyskają nowe uprawnienia. Bez żadnych dodatkowych kursów będzie można jeździć cięższymi samochodami. Jest jednak warunek.

Obecnie dopuszczalna masa całkowita pojazdu, który można prowadzić z prawem jazdy kategorii B to 3,5 tony. Jeszcze w tym roku ma nadejść zmiana i wartość ta ma się zmienić do 4,25 tony. Są jednak warunki: samochód musi mieć napęd alternatywny, a kierowca musi mieć prawo jazdy od co najmniej dwóch lat.

Poszerzenie uprawnień kierowców z kat. B było planowane na 2021 rok. Możliwe jednak, że przez sytuację pandemiczną w Polsce wszystko się opóźni.

Jest to wolnościowa zmiana na plus – tego typu projekty są rzadkością w przypadku rządu PiS i warto to docenić. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby nie było warunków dot. napędu, ale i tak jest się z czego cieszyć.

Ważne jest też to, że nie będzie trzeba pobierać żadnego zaświadczenia. Z momentem wejścia ustawy w życie prawo jazdy kat. B będzie od razu dawało większe uprawnienia.

Źródło: gazeta.pl