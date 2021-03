Serwery OVH w Strasburgu składają się z czterech bloków. Jeden z nich spłonął całkowicie. Części zgromadzonych tam danych prawdopodobnie nie uda się już odzyskać.

Drugi z bloków został poważnie uszkodzony. Dwa kolejne nie ucierpiały, ale zostały prewencyjnie wyłączone. Z „dymem” poszło ok. 30 tys. serwerów.

Akcja gaśnicza, w której uczestniczyło ponad 100 strażaków, rozpoczęła się około 5 rano. Ogień wstępnie udało się opanować, trwa jego dogaszanie. Nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. W pożarze nikt nie ucierpiał.

Un incendio ha destruido el centro de datos de #OVH SBG2 en Estrasburgo. Los bomberos han intervenido, pero no han podido salvarlo. Los datos almacenados en este centro probablemente no serán recuperables si los clientes no tenían un sistema de backups externo. Fotos: Bomberos. pic.twitter.com/LSmpD6ngnr

„Doszło do poważnego zdarzenia w SBG2. Wykryto pożar w budynku, strażacy zjawili się od razu, ale nie byli w stanie kontrolować ognia. Część budynku została odizolowana, co wpływa na usługi świadczone w ramach SGB1-4. Rekomendujemy klientom aktywowanie planu naprawy na wypadek katastrofy” – poinformował na Twitterze twórca OVH, Octave Klaba.

Polecił klientom, by wdrożyli plany awaryjne. Ci, którzy nie posiadają kopii bezpieczeństwa ani planów awaryjnych, będą mieli jednak spory problem.

Update 5:20pm. Everybody is safe.

Fire destroyed SBG2. A part of SBG1 is destroyed. Firefighters are protecting SBG3. no impact SBG4.

— Octave Klaba (@olesovhcom) March 10, 2021