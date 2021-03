Były szef Mosadu nie ma wątpliwości. USA dogadają się z Iranem, mimo sprzeciwu Izraela

Iran i USA najprawdopodobniej wrócą do porozumienia nuklearnego (JCPOA) niezależnie od głosów sprzeciwu ze strony rządu Izraela – zapowiedział były szef izraelskiego wywiadu (Mosadu) Tamir Pardo.

Pardo zapytany podczas debaty byłych wyższych izraelskich dowódców sił bezpieczeństwa, czy USA i Iran powrócą do umowy odpowiedział, że chociaż trudno mieć w tej sprawie pewność, to zakłada, iż tak się właśnie stanie.

„Pozostaje pytanie, kiedy to nastąpi” – uzupełnił kierujący Mosadem w latach 2011-16 Pardo. Dodał, że Izrael powinien się zachowywać odpowiednio do swoich ograniczonych możliwości i nie wdawać się w gierki z wielkimi mocarstwami.

Pardo ostrzegł, że jeżeli izraelscy przywódcy będą głośno ogłaszali podejmowanie samodzielnych akcji przeciwko wszystkim innym państwom wówczas Izrael utraci wpływ na rozwój wydarzeń. Były szef Mosadu nie wymienił nazwiska premiera Benjamina Netanjahu, ale w oczywisty sposób się do niego odnosił – komentuje relacjonujący jego słowa dziennik „Jerusalem Post”.

„Rzeczywistość międzynarodowa się zmieniła. Jest wola powrotu do tej niebezpiecznej umowy. Jestem jedynym, który stanie przeciwko całemu światu” – serwis Axios przypomina wypowiedziane w zeszłym tygodniu słowa izraelskiego premiera. Portal komentuje, że ta będąca elementem kampanii wyborczej przed zaplanowanymi na 23 marca wyborami parlamentarnymi wypowiedź była pośrednią krytyką dążącej do powrotu do umowy z Iranem administracji prezydenta USA Joe Bidena.

To również wyraźna zmiana tonu Netanjahu, który wcześniej był ostrożny w ocenie działań nowej amerykańskiej administracji i unikał krytyki Bidena – pisze Axios.

W 2015 roku Iran zawarł z USA, Rosją, Chinami, Francją, Wielką Brytanią i Niemcami porozumienie, w ramach którego irański program nuklearny miał zostać znacznie ograniczony w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji na ten kraj. Z umowy w 2018 roku wycofały się USA za rządów Donalda Trumpa, przywracając sankcje na Iran. Od tego czasu również Iran stopniowo przestał wywiązywać się z zapisów porozumienia i nałożonych ograniczeń.

Nowy prezydent USA zapowiedział powrót do porozumienia, dał jednak do zrozumienia, że to Iran musi najpierw powrócić do ścisłego stosowania się do jego zapisów. Władze Iranu ogłosiły, że powrócą do porozumienia, jeżeli USA zniosą sankcje gospodarcze.

