Koniec z rzezią niewiniątek w Arkansas. Gubernator podpisał ustawę antyaborcyjną

Gubernator stanu Arkansas Asa Hutchinson podpisał we wtorek ustawę, która praktycznie zabrania wykonywania aborcji. Wyjątkiem są sytuacje, w której ciąża zagraża życiu kobiety. Przeciwnicy tego przepisu zamierzają go zaskarżyć zanim wejdzie on życie, co może nastąpić latem.

Gubernator wyraził jednak zastrzeżenia do obecnego kształtu ustawy, która zakazuje aborcji nawet wtedy, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa.

– Podpiszę (ustawę – red.) SB6 z powodu ogromnego wsparcia legislacyjnego oraz moich szczerych i długotrwałych przekonań w obronie życia. SB6 stoi w sprzeczności z precedensami Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, ale intencją ustawodawstwa jest przygotowanie gruntu pod obalenie obowiązującego obecnie wyroku Sądu Najwyższego. Wolałbym, by ustawa zawierała wyjątki dotyczące gwałtu i kazirodztwa – wyjaśniał gubernator.

Od objęcia urzędu w 2015 roku Hutchinson podpisał już wcześniej kilka poważnych ograniczeń dot. zabijania dzieci w łonach matek.

Projekt ustawy forsowany był przecz Republikanów. Liczą oni na to, że dzięki zmianie przepisów stanowych sprawą aborcji ponownie zajmie się Sąd Najwyższy, do którego trzech konserwatywnych sędziów mianował były prezydent Donald Trump – pisze Associated Press.

Według AP Amerykanie będący wrogami zabijania dzieci nienarodzonych liczą na to, że postanowienie z Arkansas oraz związane z tym protesty skłonią Sąd Najwyższy USA do ponownego rozpatrzenie sprawy Roe przeciwko Wade.

Amerykański Sąd Najwyższy orzekł w 1973 roku, że prawo kobiety do przeprowadzania aborcji wynika z praw gwarantowanych przez konstytucję USA. Aborcja na terenie całych Stanów Zjednoczonych jest więc legalna. Wyrok zezwolił jednak stanom na wprowadzenie regulacji ograniczających zabijanie nienarodzonych w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Arkansas jest jednym z 14 stanów, gdzie ustawodawcy opowiadają się w tym roku za całkowitym zakazem aborcji. W lutym ustawę, która praktycznie zabrania wykonywania aborcji, podpisał gubernator Karoliny Południowej Henry McMaster.

Poszczególne stany wprowadzają ustawy ograniczające możliwość zabijania dzieci nienarodzonych. Są one później jednak zaskarżane do sądów. Sąd w Iowa w 2019 roku odrzucił jako niekonstytucyjną ustawę wprowadzającą w tym stanie przepisy zbliżone do prawa Arkansas i Karoliny Południowej.

Ustawa nie może wejść w życie wcześniej niż 90 dni po odroczeniu tegorocznej sesji legislatury stanowej. W Arkansas kontrolują ją Republikanie. W praktyce może to nastąpić najwcześniej tego lata.

