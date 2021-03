Lockdown na Dolnym Śląsku? Dworczyk zabrał głos

Regionalizacja obostrzeń sprawiła, że co tydzień mieszkańcy innego województwa obawiają się, że tym razem to właśnie ich region zostanie zamknięty. Spotkało to już Pomorze oraz Warmię i Mazury. Czas na Dolny Śląsk?

– Uważam, że prowadzenie dywagacji na temat tego, w których województwach jakie obostrzenia będą wprowadzane lub luzowane, jest niedobrym pomysłem. Informacje trzeba przekazywać wtedy, kiedy zapadają decyzje – mówił na konferencji prasowej we Wrocławiu szef Kancelarii Premiera minister Michał Dworczyk.

Jednocześnie z tego, co powiedział Dworczyk można wyczytać, że potwierdza się to, czego wielu obserwatorów życia politycznego się obawiało – decyzje ws. obostrzeń są podejmowane spontanicznie, co może oznaczać, że rządzący nie mają żadnego planu:

– Według mojej wiedzy dzisiaj rano takich decyzji [o lockdownie w dolnośląskim] nie było. Prowadzenie dywagacji na ten temat uważam, że jest absolutnie złym pomysłem – mówił pisowski polityk.

Tymczasem pracownicy i przedsiębiorcy ze wszystkich województw żyją w niepewności. Dla wielu lockdown oznacza wyrok.