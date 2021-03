„Lockdown to największy błąd. Skutki są katastrofalne.” Tysiące lekarzy i naukowców podpisuje petycje o jego zakończenie

Dziesiątki tysięcy naukowców i lekarzy podpisuje petycję domagając się zakończenia lockdownu w Stanach Zjednoczonych. Profesor medycyny z Uniwersytetu Stanford twierdzi, że skutki zamknięcia są katastrofalne dla zdrowia Amerykanów.

Petycję nazwaną Wielką Deklarację Barrington podpisało już ponad 13 tysięcy naukowców z zakresu nauk medycznych, 41 tysięcy praktykujących lekarzy i ponad 700 tysięcy obywateli. Wzywają oni rząd federalny i władze stanowe do zniesienia wszelkich restrykcji związanych z koronawirusem. Jeden z jej współautorów Deklaracji – Jay Bhattacharya, profesor Szkoły Medycznej na Uniwersytecie Stanford twierdzi, że lockdown jest największym błędem jaki popełniono w ciągu ostatnich stu lat w zakresie zdrowia publicznego. W wywiadzie dla „Daily Clout” powiedział, że lockdown „wywiera niszczycielskie krótko i długoterminowe skutki dla zdrowia publicznego i opieki medycznej” Wskazuje, że Covid-19 stanowi zagrożenie niemal tylko dla jednej grupy osób – starszych i to je trzeba przede wszystkim chronić.

– Osoby starsze są znacznie bardziej narażone na śmierć z powodu COVID niż osoby młodsze… i to jest naprawdę ważny fakt, ponieważ wiemy, kto jest najbardziej bezbronny – to ludzie starsi. Wielka Deklaracja z Barrington mówi: chrońmy słabszych – powiedział Bhattacharya. – Innym powodem (żądania zniesienia ograniczeń – przyp. red.) jest to, że blokady same w sobie powodują wielkie szkody dla ludzi. Blokady nie są naturalnym, normalnym sposobem życia – mówił amerykański profesor. Ponadto ludzie biedni są narażeni na znacznie większe trudności wynikające z blokad, niż ci, którzy są bogaci.

W komentarzu przesłanym do „Newsweeka” profesor Bhattacharya pisze, iż podtrzymuje swoje stanowisko.

„Potwierdzam swą opinię, że blokady są najgorszym błędem w zakresie zdrowia publicznego w ciągu ostatnich 100 lat. Na całe pokolenie wyrządziły prawie każdemu biednemu człowiekowi katastrofalne szkody zdrowotne i psychiczne. Blokady jednocześnie nie pomogły w ​​opanowaniu epidemii w miejscach, w których zostały najsilniej narzucone. W Stanach Zjednoczonych – w najlepszym przypadku – chroniły „nieistotną” klasę przed COVID, jednocześnie narażały na tę chorobę podstawową klasę pracowniczą” – napisał.

Kilka stanów USA znosi właśnie blokady związane z pandemią. W Teksasie i Missisipi nie trzeba już nosić masek, otwierają się niemal wszystkie firmy.