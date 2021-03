Najbardziej wzrosło poparcie dla Białorusinów. A kogo nie lubią Polacy? [SONDAŻ]

Polacy najbardziej lubią Czechów, Włochów i Słowaków. Jednak sondaż CBOS pokazuje, że najbardziej wzrosło poparcie dla Białorusinów.

CBOS opublikował nowy sondaż dot. stosunku Polaków do poszczególnych narodów. W badaniu ujęto 22 narody i grupy etniczne.

Z badania wynika, że Polacy najbardziej lubią Czechów (63 proc. deklaracji sympatii), Włochów (62 proc.) i Słowaków (61 proc.). Kolejne miejsce zajęli Amerykanie i Węgrzy (po 60 proc.).

Dalej byli: Hiszpanie (57 proc.), Chorwaci (55 proc.), Norwegowie (54 proc.), Anglicy (52 proc.), Francuzi (50 proc.), Holendrzy (49 proc.), Litwini (49 proc.) oraz Białorusini (47 proc.). Niechęć do wymienionych nacji deklarowana jest znacznie rzadziej niż sympatia (od 6 do 17 proc.).

Estończycy otrzymali 44 proc. ocen pozytywnych wobec 10 proc. negatywnych. Aż 17 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanego stosunku do tej nacji.

CBOS podkreśla, że około dwóch piątych respondentów przychylnie wypowiada się na temat Niemców, Ukraińców, Żydów oraz Chińczyków (sympatię wyraża od 36 proc. do 43 proc. respondentów). W nastawieniu do tych narodów również sympatia przeważa nad niechęcią, choć przewaga jest mniejsza niż w przypadku wymienionych wcześniej nacji (niechęć wyraża od 25 proc. do 29 proc. respondentów).

Z sondażu wynika, że mniej więcej co trzeci badany darzy sympatią Rosjan (35 proc.) i Rumunów (33 proc.), a niechęć do tych narodów wyrażana jest porównywalnie często, co pozytywne nastawienie (odpowiednio 35 proc. i 31 proc. deklaracji niechęci).

Wobec Romów i Arabów przeważają oceny negatywne. Sympatię do nich deklaruje około jednej czwartej ankietowanych (odpowiednio 26 proc. i 24 proc.), a niechęć ponad dwie piąte (odpowiednio 42 proc i 46 proc.).

W porównaniu z ubiegłym rokiem największe wzrosty sympatii zarejestrowano w odniesieniu do Białorusinów (wzrost o 16 punktów procentowych), Francuzów, Węgrów i Litwinów (wzrosty o 12 punktów procentowych), Włochów (wzrost o 11 punktów procentowych), Czechów oraz Amerykanów (wzrosty o 10 punktów procentowych).

Największe spadki niechęci w stosunku do roku 2020 CBOS odnotował w przypadku Arabów (spadek o 9 punktów procentowych), Białorusinów (o 8 punktów), Rosjan, Ukraińców i Włochów (spadki o 7 punktów).

Źródło: PAP