Ojciec Meghan Markle komentuje wywiad. Odniósł się do koloru skóry wnuka

Emocje nadal nie opadły po głośnym wywiadzie jakiego Meghan Markle i książę Harry udzielili Oprah Winfrey. Co chwila w mediach pojawiają się nowe analizy, komentarze, interpretacje. Tym razem głos postanowił zabrać ojciec Amerykanki, Thomas Markle.

Jedną z bardziej drażniących kwestii jaka została poruszona w wywiadzie była rasa i rzekoma niechęć dworu i Brytyjczyków do Meghan Markle i jej jeszcze wtedy nienarodzonego dziecka. W wywiadzie byli Sussexowie wspomnieli między innymi o tym, że na początku ciąży musieli zmierzyć się z niegrzecznym pytaniem ze strony dworu, o to „jak ciemny kolor skory może mieć ich nienarodzone jeszcze dziecko”.

Meghan i Harry przekazując tę informację dziennikarce było wyraźnie zbulwersowani, tak samo jak i sama Oprah gdy o tym usłyszała. Inne światło na to pytanie postanowił rzucić jednak ojciec Meghan…

„Kwestia koloru skóry dziecka to moim zdaniem było po prostu głupie pytanie kogoś. To może być najprostsze i prawdziwe wyjaśnienie tych rozmów, które powtórzono Meghan. Nie musiał za tym od razu stać rasizm(…). Nie wydaje mi się, żeby Brytyjczycy i rodzina królewska byli rasistami. Rasizm widzę w Kalifornii, obserwowałem go w Los Angeles, ale nie widzę tego w tamtych ludziach” – wyznał w rozmowie Thomas Markle.

Czy interpretacja ojca Amerykanki jest Waszym zdaniem słuszna?