Pokłócili się o szpital tymczasowy w Radomiu. Niedzielski zawiesił dyrektora placówki

Minister zdrowia Adam Niedzielski zawiesił w pełnieniu obowiązków dyrektora szpitala w Radomiu Marka Pacynę. Wykorzystał do tego ustawę covidową. Panowie posprzeczali się o tymczasowy szpital dla pacjentów z koronawirusem.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł chciał, by tymczasowy szpital utworzono w Radomiu. Zająć miał się tym wspominany dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna.

Według rządu placówka powinna być gotowa od mniej więcej miesiąca. W jej finansowanie miał się włączyć także Totalizator Sportowy.

Współpraca nie układała się jednak zbyt dobrze. Było wiele punktów spornych. Tomasz Sławatyniec, dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zarzucał, że radomski szpital nie był zainteresowany utworzeniem tymczasowej placówki covidowej.

– Dyrekcja oczekuje, na przykład, że Totalizator zrobi generalny remont dawnej rehabilitacji w budynku głównym, gdzie ma być 20 łóżek respiratorowych. To mogę jeszcze zrozumieć, bo to jest coś, co w szpitalu zostanie po ustaniu epidemii. Z kolei w nowym Centrum Rehabilitacji te 80 łóżek miałoby być wyposażone w sprzęt z najwyższej półki. Też dałoby się to obronić; każda lecznica chce mieć urządzenie najwyższej jakości. Ale Totalizator ma wątpliwości co do zasadności zakupów dla części administracyjnej… Tu życzenia RSS są bardzo, bardzo wygórowane. Kilkanaście dwuosobowych kanap, stolików i foteli biurowych, 10 kuchenek mikrofalowych, czajniki elektryczne, bardzo duża ilość laptopów dla lekarzy i naprawdę drogie telefony. Wygląda to tak, jakby szpital przy okazji tworzenia szpitala tymczasowego chciał się doposażyć i wymienić stary sprzęt na nowy. Ale jeśli Totalizator zaakceptuje te zapisy… – cytuje przedstawiciela wojewody portal cozadzien.pl.

Pacyna odrzucał zarzuty. – To nie jest lista naszych potrzeb. My też ją dostaliśmy, ale zrobiła ją pani projektant, zatrudniona przez Totalizator Sportowy – odpowiedział.

– To Totalizator się nie spieszył do podpisania umowy. Dopiero kiedy sprawa została nagłośniona, Totalizator się ruszył. A przygotowanej przez niego umowy nie mogliśmy podpisać, bo Totalizator chciał, żeby to szpital poniósł wszystkie koszty utworzenia lecznicy tymczasowej. Gdybyśmy się na to zgodzili, to nasz szpital poszedłby z torbami – bronił się Pacyna.

Przygotowanie tymczasowej placówki miało pochłonąć kilkanaście milionów złotych.

Niedzielski zawiesza Pacynę

Minister Niedzielski na zorganizowanej konferencji prasowej w Radomiu poinformował o zawieszeniu w obowiązkach dyrektora Pacyny.

– Niestety, z kilku miejsc docierają do nas sygnały o trudnej współpracy wojewodów z lokalnymi samorządami, z dyrektorami szpitali, a to nie jest czas, w którym możemy poświęcać energię na niesnaski, na brak dobrej komunikacji – powiedział Niedzielski.

Jak dodał, sytuacja, która ma miejsce w Radomiu jest niechlubnym przykładem, kiedy współpraca wojewody z dyrektorem szpitala miejskiego nie układała się w najlepszy sposób.

– Pan wojewoda Konstanty Radziwiłł przedstawił mi formalny wniosek z uzasadnieniem, w którym odwoływał się do sytuacji, gdzie dyrektor lokalnego szpitala nie wdrażał w życie decyzji wydawanych przez wojewodę w ramach przygotowania szpitala tymczasowego, który był przygotowywany razem z Totalizatorem Sportowym, też ta współpraca pozostawała wiele do życzenia – wskazywał minister.

Według Niedzielskiego brak otwierania szpitali tymczasowych jest nie do zaakceptowania.

– Według mojej wiedzy ten szpital powinien funkcjonować co najmniej od miesiąca – dodał szef MZ.

– Dlatego podjąłem decyzję, żeby zawiesić dyrektora szpitala miejskiego pana Marka Pacynę w pełnieniu obowiązków, a jednocześnie korzystając z rozwiązań, które daje ustawa covidowa wprowadzić pełnomocnika, którego głównym zadaniem będzie jak najszybsze zorganizowanie szpitala tymczasowego w Radomiu – poinformował Niedzielski.

Szef MZ przekazał, że zwrócił się także z prośbą do prezesa NFZ o wytypowanie osoby, która będzie w imieniu ministra zarządzała szpitalem.

– Pan prezes Nowak wskazał mi kierownika radomskiej delegatury pana Andrzeja Cieślika – powiedział minister.

Ile w Polsce jest szpitali covidowych?

– W tej chwili otwarte są 22 szpitale tymczasowe. W charakterze pasywnym jest 13. Cała skala łóżek, które są w tych szpitalach tymczasowych, to ponad 6 tys., z czego aktywnych, czyli nie tylko będących w szpitalach, gotowych, ale mających pełną osadę personelu jest mniej więcej 1,7-1,8 tys. łóżek – poinformował na tej samej konferencji Niedzielski.

Dodał, że w szpitalach aktywnych, czyli tych, które już działają, ale nie w pełnym zakresie, jest ponad 2,4 tys. miejsc.

– A pozostałe 4 tys. to są szpitale pasywne, które systematycznie będziemy uruchamiali – zaznaczył minister zdrowia.

