StrajkKobiet. Trzy osoby przypięły się do płotu TK. Policja rozcięła kłódki i protest się zakończył [FOTO/VIDEO]

To kontynuacja protestów zwolenników aborcji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z końcówki października 2020 roku, w którym stwierdzono, że aborcja ze względów eugenicznych jest niezgodna z konstytucją.

Do zdarzenia doszło w środę około południa. Do ogrodzenia Trybunału Konstytucyjnego przy al. Szucha w Warszawie przypięły się całe trzy osoby.

– Protestujemy nadal przeciwko wyrokowi tzw. Trybunału Konstytucyjnego – w którym zasiadają obecnie ludzie, udający sędziów tej instytucji – ograniczającego prawo do wykonywania aborcji. Ale też pojawiają się nowe pomysły rządzących i powiązanych z nimi organizacji, z którymi się nie zgadzamy, jak chociażby dotyczące wypowiedzenia przez Polskę tzw. konwencji antyprzemocowej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – powiedziała w rozmowie z Onetem jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Klementyna Suchanow.

Suchanow nie pojawiła się pod TK, gdyż ma zakaz zbliżania się do budynku po tym, gdy kilka tygodni temu wbiegła na jego teren. Była natomiast Marta Lempart, która akurat nie uznała za zasadne, by się skleić z ogrodzeniem.

Przypiętych do płotu kłódką – dokładnie trzy osoby – otoczyła policja. Pojawiły się media (głównie „zaprzyjaźnione”) oraz gromadka ciekawskich ludzi.

„Zabezpieczamy miejsce protestu oraz monitorujemy sytuacje” – powiedział rzecznik śródmiejskiej policji podinspektor Robert Szumiata.

Policja ostatecznie rozłożyła parawan i wzięła się za rozcięcie kłódek. W ten sposób trzy osoby (plus jedna, która się ostatecznie nie przypięła) odeszły od płotu i protest się zakończył.

Lempart zapowiedziała, że kolejny protest Strajk Kobiet zorganizuje w dniach 16-17 marca. Czy równie spektakularny, czas pokaże.

Aktywiści przypięli się do płotu Trybunału Konstytucyjnego. To jest protest. To jest obywatelskie nieposłuszeństwo ✌️

Fot. @Przemyslaw_Stef pic.twitter.com/uHf9dWgDSp

— Bart Staszewski 🏳️‍🌈🇵🇱 (@BartStaszewski) March 10, 2021