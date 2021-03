Antydyskryminacyjny „odjazd” na dziale kosmetyków. Czego nie kupować, by uniknąć wspierania „progresywizmu”?

Znana firma Grupa Unilever przestaje używać słowa „normalne” w odniesieniu do swoich kosmetyków. Brytyjska grupa uznała, że ​​niektórzy ludzie mogą czuć się dyskryminowani przez używanie takiego terminu w odniesieniu do rodzaju włosów, czy skóry.

Nie będzie więc już kosmetyków np. do „skóry normalnej”, czy szamponu do „normalnych włosów”. Ci z tłustymi, suchymi, czy wrażliwymi itp., z pewnością poczują się lepiej. Walczący z takim „wykluczeniem” pomysłodawcy zapewne sami też normalnie nie są i nie musi to dotyczyć ich włosów, czy skóry….

Unilever to gigant kosmetyczny, który postanowił usunąć słowo „normalne” ze wszystkich swoich kosmetyków i reklam. Brytyjska grupa zamierza promować bardziej „inkluzywną” i bardziej „sprawiedliwą” wizję swoich produktów, które nikogo nie „stygmatyzują”.

Przedstawiciel firmy Sunny Jain mówi o „zmianie życia ludzi”. Chociaż „usunięcie terminu ‘normalność’ z opakowań nie rozwiąże problemu, ale jest to ważny krok” – dodaje. To wszystko w ramach kampanii „Pozytywne piękno”.

Firma twierdzi, że przeprowadziła badania na 10 tys. użytkowników swoich kosmetyków w 9 krajach. Wyszło im, że 70% oceniło słowo „normalny” negatywnie. 56% było zaś zdania, że takie określenie może powodować poczucie „wykluczenia”.

Unilever w komunikacie prasowym dodaje, że nie będzie także ulepszał graficznie zdjęć swoich modeli w reklamie i na opakowaniach. „Postępowa” firma zobowiązała się także do pokazywania większej liczby przedstawicieli „mniejszości” w swoich reklamach.

Unilever chce też kooperować z firmami prowadzonymi przez „przedstawicieli mniejszości” lub kobiety. Rynek kosmetyków staje powoli w pierwszym szeregu „pochodu postępu”. Firma posiada blisko pół tysiąc 400 marek obecnych na całym świecie. W tym tak znane jak Dove, Knorr, Rexona, Hellmann’s, Lipton, Magnum, Ben&Jerry’s, Axe, Sunsilk i Surf.

