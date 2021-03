Banksterzy zacierają ręce, drukarki się grzeją. Józio Biden podpisał rozdawnictwo na prawie 2 000 000 000 000 dolarów

Prezydent USA Joe Biden złożył w czwartek podpis pod gigantycznym tzw. „pakietem gospodarczym na czas epidemii koronawirusa”, czyli zwykłym rozdawnictwem. Ustawa przewiduje rządowe wsparcie warte blisko 2 bln dolarów, w tym po 1400 USD jednorazowego świadczenia dla większości dorosłych Amerykanów.

Przywódca USA dokument podpisał w Gabinecie Owalnym w towarzystwie wiceprezydent Kamali Harris. Jak ocenił, ustawa – do której przyjęcia wzywał już w trakcie kampanii – ma „odbudować kręgosłup kraju”.

Prezydent USA wyraził opinię, że zdecydowana większość Amerykanów popiera pakiet pomocowy. „Ich głosy zostały usłyszane” – stwierdził.

Podczas uroczystości składania podpisu Biden nie odpowiadał na pytania dziennikarzy. W czwartek wieczór czasu miejscowego ma zaplanowane wystąpienie telewizyjne na rocznicę wprowadzania w USA lockdownów.

Jednym z głównych punktów pakietu jest kolejna transza bezpośrednich transferów pieniężnych dla większości dorosłych Amerykanów. Tym razem w wysokości 1400 USD. Na wiosnę 2020 roku Kongres przegłosował, a rząd rozdysponował takie zapomogi o wartości 1000 dolarów. Pierwsze przelewy na konta obywateli USA rząd ma zacząć wysyłać już w marcu.

Na mniej niż tydzień przed wygaśnięciem nadprogramowego wsparcia dla bezrobotnych ustawa przewiduje przedłużenie go do września. Do tego czasu osoby bezrobotne otrzymywać mają dodatkowe 300 dolarów tygodniowo do swoich podstawowych zasiłków. Dla tych, którzy mają problemy z opłatą czynszu na czas, wyasygnowano 20 miliardów USD.

Pakiet przeznacza także dodatkowe środki z budżetu na finansowanie kampanii szczepień, a także lekarstw i usług medycznych związanych z epidemią. Uzupełniające fundusze otrzymają władze stanowe, szkoły oraz przedsiębiorstwa.

Po trwającym ponad dobę, w tym przez całą noc z piątku na sobotę, posiedzeniu gigantyczną ustawę przegłosował w weekend Senat USA. Było to zwieńczenie trwającego od tygodni maratonu negocjacyjnego. W środę pakiet uzyskał zatwierdzenie w Izbie Reprezentantów, ale nie poprał go tu żaden kongresmen Republikanów.

W toku negocjacji doszło do kilku zmian w porównaniu z wcześniejszymi propozycjami kongresowymi. Główne dotyczą ograniczenia pomocy dla bezrobotnych oraz odrzucenia zapisów o wprowadzeniu federalnej płacy minimalnej na poziomie 15 dolarów za godzinę, za którymi optował senator Bernie Sanders. Przeciwko takiemu krokowi oprócz Republikanów opowiedziała się także część Demokratów.

W czterech przegłosowanych przez Kongres pakietach na krótko po wybuchu epidemii rozdysponowano prawie 3 biliony dolarów, co łącznie stanowiło największy w historii bodziec finansowy dla amerykańskiej gospodarki i ok. 14 proc. PKB USA. Pod koniec grudnia 2020 roku zatwierdzono kolejny pakiet, warty około 900 miliardów USD, który powiązano z ustawą budżetową.

Rozmowy na temat wsparcia dla gospodarki na czas epidemii toczyły się w USA intensywnie od lata. Demokraci opowiadali się za kwotami sięgającymi nawet 3 bilionów, wskazując na konieczność stymulowania gospodarki w kryzysie. Republikanie wysuwali ostrożniejsze propozycję, wskazując na ryzyko nadmiernego długu publicznego.

Na te pieniądze już zapewne czekają tzw. banksterzy i cała elitka finansowa. Uważa się, że sporo tych pieniędzy trafi na giełdę, co może doprowadzić do chwilowej nagłej hossy i bicia rekordów notowań, ale możni tego świata już wtedy będą tylko czekali na spadki i łzy obdarowanych dolarami Amerykanów.

Źródło: PAP