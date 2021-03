Jarosław Kaczyński zaszczepiony na COVID-19

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński (71 lat) przyjął pierwszą dawkę szczepionki na koronawirusa.

– Prezes zgodnie z zapowiedziami czekał na termin, zapisał się i jest po pierwszej dawce szczepienia – powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w „Wirtualnej Polsce”.

„Naczelnik” ponoć czuje się dobrze. Wicerzecznik PiS nie zdradził jednak, jakim preparatem zaszczepiono prezesa. Fogiel był też pytany, dlaczego Kaczyński nie dał się zaszczepić przed kamerami. Polity stwierdził, że „należy się cieszyć, że coraz więcej osób zdecydowało się zaszczepić”.

– Sporo polityków szczepiło się przed kamerami. Nie należy się jednak narażać na oskarżenia, że politycy wchodzą przed swoją kolejkę. Jeżeli chodzi o Jarosław Kaczyńskiego, to jest to związane z tym, jak on postrzega politykę. Na pewno uważał, że są lepsze osoby do promowania – dodał Fogiel.

Fakt, że Polacy nie mogli zobaczyć szczepienia prezesa PiS na pewno sprawi, że powstanie na ten temat wiele teorii spiskowych.

Źródło: „Wirtualna Polska”