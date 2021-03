Ludzie Hołowni chcą adopcji dzieci przez homoseksualistów. Nie przeszkadza im hodowla dzieci i handlowanie nimi

Działalność władzy polegająca na skłócaniu społeczeństwa i szczuciu jednych na drugich jest szkodliwa dla Polski -obwieścił Michał Kobosko wiceszef Polski 2050 Szymona Hołowni, odnosząc się do projektu ustawy zakazującej adopcji dzieci parom homoseksualnym przygotowanym m.in. przez resort sprawiedliwości. Kpobosko jego partyjna towarzyszka Gill-Piatek zgadzają się na hodowle dzieci i handel nimi

„Mówiliśmy i mówimy: każdy kolejny dzień istnienia tej władzy jest szkodliwy dla Polski. Ich działalność polegająca na skłócaniu społeczeństwa i szczuciu jednych na drugich przyniesie druzgocące skutki” – napisał w czwartek Kobosko na Twitterze.

Jego wpis jest reakcją na wypowiedź szefowej koła poselskiego Polska 2050 Hanny Gill-Piątek, która na Twitterze napisała: „To się dzieje naprawdę. Rządowy projekt, który otwarcie dyskryminuje tęczowe rodziny pojawił się przed chwilą na stronach MS. W takich rodzinach żyje już w Polsce ok. 50 tys. dzieci”.

Poseł zamieściła też link omówienia projektu ustawy na stronach resortu sprawiedliwości – projekt przewiduje ochronę dzieci przed adopcją przez pary homoseksualne.

W czwartek o założeniach tego projektu poinformowali podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i minister w KPRM Michał Wójcik.

Wójcik podkreślił, że proponowane zmiany mają zlikwidować lukę prawną. Wskazał, że nie ma obecnie w polskim prawie przepisu przewidującego zakaz przysposobienia dziecka jeżeli osoba przysposabiająca pozostaje w pożyciu z osobą tej samej płci. – My przygotowujemy taką zmianę i taką zmianę wprowadzimy – zapowiedział.

Wójcik poinformował, że podstawowa zmiana obejmie przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. – Brzmienie tego przepisu jest klarowne: przysposobić nie może osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci, a więc para homoseksualna nie będzie mogła adoptować dziecka – podkreślił.

Ministerstwo zapowiedziało też zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Chodzi o dodanie przepisu, który będzie regulował szczegółowo przeprowadzanie wywiadu adopcyjnego. Zgodnie z propozycją ośrodek adopcyjny będzie zobowiązany do dokładnego analizowania osobistej sytuacji kandydata do adoptowania dziecka.

Kolejna zmiana będzie dotyczyć Kodeksu postepowania cywilnego. Chodzi o to, aby przy wszystkich adopcjach odbierane było przyrzeczenie. „Uważamy, że w każdym przypadku musi być takie przyrzeczenie odebrane, co oznacza, że jeśli taka osoba wprowadzi w błąd sąd, to poniesie za to odpowiedzialność karną” – mówił Wójcik.

Takie rozwiązanie odpowiada poglądom ogromnej większości polskiego społeczeństwa – podkreślił szef MS Zbigniew Ziobro.

