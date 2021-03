Nadchodzi koalicja Kukiza z Gowinem. „Podpiszę to bez względu na to, jak przebiegnie rozmowa z Kaczyńskim”

Wszystko wskazuje na to, że Paweł Kukiz i jego K’15 dołączą do koalicji rządzącej pośrednio, przez umowę z Porozumieniem Jarosława Gowina.

Kukiz’15 nie cieszy się ostatnio dużym poparciem – w najnowszym sondażu, o którym pisaliśmy TUTAJ, ugrupowanie byłego antysystemowca zdobywa zaledwie 3 proc.

Paweł Kukiz mocno jednak trzyma się sejmowych ław i nie zamierza opuszczać parlamentu. Najprawdopodobniej dołączy w najbliższym czasie, pośrednio przez umowę z Jarosławem Gowinem, do koalicji rządzącej.

Kukiz od jakiegoś czasu spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim. Teraz muzyk wyznał w rozmowie z Łukaszem A. Jankowskim w Radiu Wnet, że niezależnie od wyniku tych rozmów, będzie chciał podjąć współpracę z ugrupowaniem wicepremiera Gowina.

– Nie było jakiegoś warunku wstępowania do trwałej koalicji. Mało tego, rozmawiałem o tym z prezesem, że nie bardzo widzę, by istniała taka potrzeba, że to powinna być koalicja celowa, związana powiedzmy z pewnym pakietem ustaw, z pewnym porozumieniem co do wspólnej realizacji części naszych postulatów i postulatów PiS. Zresztą bez względu na to, jak przebiegnie rozmowa z prezesem Kaczyńskim, podpiszę takie porozumienie na realizację, będę chciał podpisał takie porozumienie na realizację wspólnych postulatów z Porozumieniem – stwierdził Paweł Kukiz.

Taka sytuacja może być niebezpieczna dla Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry – ta partia w wielu kwestiach przestała się ostatnio zgadzać z Prawem i Sprawiedliwością.

Źródło: Radio Wnet