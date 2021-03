Nowe obostrzenia w całej Polsce? Niedzielski i Müller: jest taka perspektywa

Nowe zaostrzone obostrzenia, w tym zamknięcie basenów, hoteli, galerii handlowych, placówek kulturalnych i siłowni będzie obowiązywało w województwach: lubuskim i mazowieckim od 15 marca, a w woj. pomorskim od 13 marca. Obostrzenia w woj. warmińsko-mazurskim zostają przedłużone do 28 marca. Minister zdrowia Adam Niedzielski i rzecznik rządu Piotr Muller nie wykluczyli, że nowe obostrzenia obejmą cały kraj.

Na konferencji prasowej minister Adam Niedzielski i rzecznik rządu Piotr Müller pytani o obostrzenia ogólnopolskie oświadczyli, że jest taka perspektywa.

W ciągu kilku dni premier Morawiecki ma przedstawić rozwiązania w sprawie pomocy dla przedsiębiorców – poinformował Muller.

Tymczasem nowe obostrzenia w województwach pomorskim, mazowieckim i lubuskim są już pewne.

Jak podkreślono w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej gov.pl/koronawirus zaostrzone zasady w woj. warmińsko-mazurskim będą przedłużone do 28 marca, w woj. pomorskim będą obowiązywać od 13 marca do 28 marca, a w woj. mazowieckim i lubuskim od 15 do 28 marca.

W tych okresach swoją działalność muszą zawiesić: baseny (z wyjątkiem funkcjonujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej), sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna.

Zawieszona zostanie tam również działalność hoteli (z wyjątkiem hoteli robotniczych i tych, które świadczą usługi w ramach podróży służbowych). Zawieszona będzie także działalność galerii handlowych (z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i budowlanych i salonów usługowych), teatrów, muzeów, galerii sztuki, kin, stoków narciarskich, klubów fitness i siłowni oraz obiektów sportowych.

Ponadto od 15 marca we wszystkich wskazanych województwach lekcje w klasach I-III będą funkcjonować w trybie mieszanym, czyli hybrydowym. Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie.

Wprowadzenie nowych obostrzeń – jak czytamy w komunikacie – ma związek z rosnącą liczbą zakażeń. Według danych przedstawionych w komunikacie brytyjska mutacja koronawirusa stanowi obecnie 38,5 proc.

68 proc. łóżek covidowych (18686) jest zajętych oraz 71 proc. respiratorów (1929). Wiek osób hospitalizowanych w szpitalach spada – średnia wieku obecnie wynosi około 62 lata.

Jak podkreślono, w ostatnim czasie została podjęta decyzja o uruchomieniu kolejnych szpitali rezerwowych w całym kraju – obecnie funkcjonują 22 takie szpitale, a 13 jest w gotowości, by rozpocząć działalność.

Według komunikatu każdy z mieszkańców woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego otrzyma 4 sztuki maseczek ochronnych, a kolejne 21,6 mln maseczek trafi na Mazowsze oraz 4 mln do Lubuskiego.

Przypomniano także o wprowadzanych pakietach pomocowych dla przedsiębiorców, w tym Tarczy Antykryzysowej, Tarczy Finansowej PFR 2.0, Tarczy Branżowej.

„Prowadzimy ciągły dialog ze środowiskami, które najbardziej odczuwają skutki pandemii. Na bieżąco dostosowujemy instrumenty pomocowe, żeby jak najlepiej wspierać gospodarkę. W wyniku wielu rozmów z przedsiębiorcami przygotowujemy kolejne rozwiązania. W lutym Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie przedłużające instrumenty pomocowe z Tarczy Branżowej. Na wsparcie może liczyć około 50 branż, które zostały najmocniej dotknięte obostrzeniami sanitarnymi podczas jesienno-zimowej fali pandemii koronawirusa” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej gov.pl/koronawirus. (PAP)