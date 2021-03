Przyszłość według Jackowskiego: „Rewolucje w Europie. Będzie się kotłowało. Putin chce być…”

Jasnowidz z Człuchowa Krzysztof Jackowski od lat zajmuje się znajdowaniem zaginionych. Od pewnego czasu para się także przewidywaniem przyszłości. W ostatnim czasie wziął się nawet za zgadywanie myśli najważniejszych przywódców na świecie. Klika dni temu „rozszyfrowywał” Władimira Putina. Co z tego wyszło?

Putin jest w świecie Zachodu przedstawiany jako polityk ekspansywny i agresywny. Cechy te „wypracował sobie” wojną z Gruzją czy zajęciem Krymu. Ostatnio jednak zrobił się spokojny, a Jackowski twierdzi, że włodarz Kremla pozostanie w cieniu i będzie obserwował to co dzieje się w Europie.

– Trudno się czyta Putina. Mocny gracz. Nie jest łatwy dla mnie […] Polityka i myślenie przyszłościowe Putina to zachowanie kompletnej neutralności w stosunku do tego, co będzie się działo – zaczął Jackowski.

Kolejne zdania był dość zaskakujące. Jego zdaniem nie dość, że prezydent Rosji będzie spokojny to jeszcze będzie chciał załagodzić istniejący konflikt. – Mam wrażenie, że Putin przyszłościowo myśli o poprawie stosunków z Ukrainą i spowodowaniu, by Krym mógł się okazać miejscem geograficznie neutralnym. Nie będzie ani całkowicie rosyjski, ani ukraiński. Na pewno Putin idzie w kierunku pojednania z Ukrainą. Całkiem pokojowe nastawienie – przewiduje.

– To dziwne […] Putin przypuszcza, że w Europie będą rewolucje, będzie się kotłowało. To drugi polityk, który widzi przegraną Europy […] Europa będzie pierwszym przegranym tego, co się będzie dziać. Putin chce być od tego jak najdalej, nie bierze w tym udziału – zaznaczył Jackowski.