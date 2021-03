Rafalala wykorzystał niepełnosprawnego? Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę

Instytut Ordo Iuris zawiadomił prokuraturę w sprawie transseksualistki o pseudonimie Rafalala, która w mediach społecznościowych zamieściła film z niepełnosprawnym umysłowo mężczyzną. Zdaniem Instytutu z nagrania wynika, że mógł zostać on wykorzystany seksualnie.

Jak poinformowano w czwartek na stronie organizacji, w tej sprawie do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 198 Kodeksu karnego, a także o konieczności dogłębnego zbadania sprawy pod kątem jeszcze innych przestępstw, takich jak oszustwo czy zgwałcenie.

Przywołany przepis Kodeksu mówi o tym, że ktoś, kto – wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem – doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Nagranie, o którym mowa, dokumentuje spotkanie Rafalali z mężczyzną, najprawdopodobniej upośledzonym lub chorym psychicznie.

„Wypowiedzi, modulacja głosu i gesty wykonywane przez Rafalalę mają charakter obsceniczny. Na nagraniu udokumentowane zostały czynności takie jak pocałunki, obejmowanie czy próba wręczenia pieniędzy pokrzywdzonemu” – czytamy w komunikacie Instytutu.

Zdaniem organizacji o ograniczeniu umysłowym pokrzywdzonego świadczy fakt, że nie jest on świadomy seksualnego kontekstu całego zdarzenia.

„Z jego wypowiedzi wynika, że jest mężczyzną heteroseksualnym, zatem prawdopodobnie, będąc świadomym, z kim ma do czynienia, nie wszedłby w intymną relację z Rafalalą. Mężczyzna być może nie wie także, że jest nagrywany. Mówi on również, iż pracuje siedem godzin dziennie, co jest typowym wymiarem pracy dla osób niepełnosprawnych” – argumentuje Instytut.

W ocenie prawników Ordo Iuris prawdopodobnym jest, że między Rafalalą a mężczyzną mogło dojść do innej czynności seksualnej, a transseksualistka wykorzystała przy tym ograniczenie umysłowe i bezradność mężczyzny. Organizacja zwróciła też uwagę na oburzenie internautów zamieszczonym materiałem.

Czy „Rafalala” wykorzystał niepełnosprawnego do innej czynności seksualnej? @OrdoIuris zawiadamia prokuraturę Dowiedz się więcej ⬇https://t.co/mGZ0S3nww1 — Instytut Ordo Iuris (@OrdoIuris) March 11, 2021



(PAP)