Pakistańczyk molestował w pociągu kobietę. Okazała się policjantką

9 marca w podmiejskiej kolejce RER linii D w regionie paryskim jechała młoda policjantka po służbie. Przysiadł się do niej wyraźnie pobudzony pasażer, który zaczął ją obmacywać. Interweniował jeden z pasażerów, ale dostał… nożem w rękę.

Policjantka uniknęła gwałtu, dzięki wyszkoleniu. Próbowała go nawet obezwładnić, ale ten się wymknął i uciekł. Te szokujące zdarzenia miało miejsce na stacji szybkiej kolejki podmiejskiej w Plaine-Saint-Denis w godzinach popołudniowych.

Podejrzanego dość szybko zatrzymano, dzięki kamerom na stacji. Po uzyskaniu rysopisu zlokalizowano go niedaleko miejsca napaści. Aresztowany okazał się 27-letnim migrantem z Pakistanu.

Zatrzymania dokonał patrol z ochrony policyjnej transportu regionalnego. W identyfikacji dopomógł opis jego plecaka. W środku znaleziono nóż, którym ranił pasażera. Na komisariacie przyznał się do napadu.

Przemoc seksualna w środkach transportu jest zmorą kobiet. Na początku marca doszło do gwałtu w nocy w paryskim metrze na linii 7. 22-latka jechała w kierunku La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Napastnik zaatakował między stacjami Palais Royal i Pyramide w centrum Paryża.

Zmusił kobietę do seksu oralnego, po czym ją zgwałcił. Ujęto go później dzięki kamerom. Okazało się, że był już wcześniej jedenaście razy aresztowany za akty przemocy i przestępstwa seksualne! 25-latek, którego narodowości nie podano, został przewieziony do szpitala psychiatrycznego na… obserwację.

