Senator PiS komentuje pytania o aferę Obajtka. „Ludzie nie rozumieją subtelności”

– Napływają do mnie pytania, że jak to jest, że prezes Orlenu za nasze pieniądze remontuje sobie pałac. Ludzie nie rozumieją subtelności, tłumaczeń. Formalnie tam pewnie naruszenia prawa nie było, ale mimo wszystko istnieją niejasności wokół tych spraw – mówił w TOK FM Jan Maria Jackowski, senator PiS.

Chodzi o sprawę dworu prezesa PKN Orlen i byłego wójta Pcimia, Daniela Obajtka. Dom wybudował brat obecnego prezesa Orlenu, leśniczy, a następnie aktem darowizny, przekazał go Obajtkowi. Jan Maria Jackowski, senator PiS, twierdzi, że szef Orlenu powinien jak najszybciej wyjaśnić tę sprawę.

– Bo to na różnych poziomach bulwersuje opinię publiczną. Dla wielu łączenie funkcji wójta z kierowaniem biznesem nie powinno mieć miejsca. A u innych emocje wywołuje to, że ktoś, kto ma nieruchomość typu pałac, korzysta ze środków publicznych, żeby ją wyremontować, choć twierdzi, że to na działalność fundacji – mówił Jackowski w radiu.

Senator ma dość tłumaczenia się przed swoimi wyborcami ze sprawy dworu Obajtka.

– Napływają pytania, że jak to jest, że prezes za nasze pieniądze remontuje sobie pałac. Ludzie nie rozumieją subtelności, tłumaczeń. Formalnie tam pewnie naruszenia prawa nie było, ale mimo wszystko istnieją niejasności wokół tych spraw – żalił się gość „Wywiadu Politycznego” w TOK FM.

Zdaniem Jana Marii Jackowskiego, dotychczasowe tłumaczenia szefa Orlenu są niewystarczające. – Z tego, co do mnie dochodzi, to pojawią się jakieś nowe okoliczności związane z osobą pana prezesa. Robi się z tego trudna wizerunkowo sytuacja dla naszego obozu politycznego. Nie mówimy tylko o jakimś tam prezesie spółki Skarbu Państwa, tylko o osobie w szczególny sposób traktowanej przez najważniejsze osoby w państwie. Przecież uznawano jego gigantyczne zasługi, niezwykłe talenty. Musi to zostać wyjaśnione, najlepiej ze szczegółami i przez samego zainteresowanego – ocenił.

Źródło: TOK FM