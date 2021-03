Unia Europejska finansuje radykalne organizacje pozarządowe z kręgu George’a Sorosa

Według raportu parlamentarnego opracowanego przez niemieckiego europosła Kuhsa, UE wypłaciła 34 miliony dotacji organizacjom pozarządowym z sieci Open Society Foundations (OSF). Informuje o tym Louis-Marie Bonneau, współpracownik Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości (ECLJ).

Według raportu w 2019 roku organizacjom pozarządowym z kręgu Sorosa, wypłacono blisko 34 mln euro dotacji europejskich.

Autor raportu zauważa, że ​​ze względu na brak przejrzystości, faktyczna suma jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Joachim Kuhs, autor dokumentu jest politykiem Alternatywy dla Niemiec, więc pewnie Bruksela jego raportem nie specjalnie się przejmie.

Wyliczenia są jednak konkretne i oparte na dostępnych dokumentach samej KE. Finansowane organizacje nie są tymczasem prawdziwymi i neutralnymi organizacjami pozarządowymi. Chodzi raczej, jak twierdzi Bonneau, o organizacje quasi-rządowe, które zwalczają idee konserwatywne i prawicowe.

Tylko w państwach członkowskich Unii Europejskiej Komisja dała organizacjom z galaktyki Open Society 25 milionów euro. Chodzi np. o Komitety Helsińskie (887 410 euro), czy „Otwartą Demokrację” (75 001 euro).

Trudno wyjaśnić podatnikom, dlaczego UE wydaje nasze pieniądze na lewicowe organizacje pozarządowe, ale też ta się specjalnie tłumaczyć nie zamierza. Wspiera przecież nawet „kampanie” przeciwko demokratycznie wybranym rządom i atakuje konserwatywnych przywódców, takich jak Matteo Salvini, czy Viktor Orbán.

Warto zauważyć, że autor raportu nie znalazł żadnego przykładu na to, by choć jedno euro z KE trafiło do jakiejkolwiek konserwatywnej organizacji pozarządowej. Są za to na liście organizacje wspierające zjawisko migracji, a nawet organizacje muzułmańskie, np. zbliżone do Frontu Ludowego Wyzwolenia Palestyny ​​(LFWP), który sama Unia Europejska uznała za organizację terrorystyczną.

550 000 euro przekazano też Islamic Relief Germany, organizacji powiązanej z Hamasem, Hezbollahem i Bractwem Muzułmańskim. Europejska Sieć przeciwko Rasizmowi (ENAR), której dyrektor Michaël Privot był członkiem Bractwa Muzułmańskiego do 2008 roku, otrzymała 1,16 miliona euro.

Źródło: Valeurs Actuelles