Będzie jak w Hollywood. Polskie gwiazdki małpują amerykańskie. Aktorka Domańska nie mogła spać po komentarzach o wywiadzie księcia Harry’ego i Markle

Aktorka Aleksandra Domańska zażądała od TVN24, by przeprosiła ludzkość za słowa osób które komentowały wywiad jakiego amerykańskiej stacji udzieliła aktorka Markle, żona księcia Harry’ego. Biedna Domańska nie mogła spać po tym co usłyszała.

Nie milkną echa wywiadu jakiego kasze Harry i jego żona aktorka Meghan Markle udzielili amerykańskiej stacji. Uskarżali się w nim na swój los i na to, że ktoś miał pytać jak ciemną skórę będzie miało ich dziecko. Markle oznajmiła, że myślała nawet o popełnieniu samobójstwa.

Część komentatorów wierzy parze, a cześć jak choćby Samantha Markle uważa, że jej siostra Meghan Markle zwyczajnie kłamie i wymyśla wiele historii. Para która porzuciła swe obowiązki wobec monarchii, według wielu szuka tylko popularności i poklasku, co miałoby jej ułatwiać zarabianie pieniędzy i prowadzenie życia bajecznie bogatych celebrytów.

Niezależnie od tego jak kto ocenia łzawe wystąpienie aktorki Markle, w świecie politpoprawności i lewackich obsesji dopuszczalna jest tylko jedna interpretacja. Jak ktoś opowiada, ze padł ofiarą rasizmu to znaczy, że tak było i nawet zapytanie jak może wyglądać nienarodzone jeszcze dziecko jest rasizmem.

Przekonał się o tym najbardziej znany brytyjski publicysta i gospodarz programów telewizyjnych Piece Morgan, który ośmielił się powątpiewać w wielkie cierpienia aktorki Markle, która weszła do jednej z najbogatszych i najpotężniejszych rodzin świata i została księżniczką. Morgan został wyrzucony ze stacji ITV, gdzie prowadził poranny program „Good Morning Britain”.

Barbarzyńskie lewackie obyczaje, by tłumic wolność słowa i pozbawiać ludzi pracy z powodu głoszonych przez nich poglądów, dotarły oczywiście do Polski. Na zachodzie najgłupszymi fanatykami wspierającymi lewackie paranoje są oczywiście oprócz zawodowych aktywistów celebryci i aktorzy z Hollywood.

To oni są propagatorami każdej najgłupszej idei, jak choćby o istnieniu nieskończonej liczby płci i na wyprzodki gorliwie zapewniają o swej walce z wszelkimi dyskryminacjami, nierównościami, globalnym ociepleniem etc.

Ta moda musiała się pojawić nad Wisła, więc i u nas aktorka Aleksandra Domańska musiała pokazać, że nadaje się do Hollywood i jest równie bezmyślna, pusta i egzaltowana jak amerykańskie gwiazdki.

Domańska odniosła się do słów osób zaproszonych przez TVN24, które komentowały wywiad księcia Harrye’ego i Markle – Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego i Ireny Kamińskej-Radomskiej. Polskiej aktorce nie spodobało się co mówili i dostała ataku bezsenności.

– To było straszne. Nie mogłam zasnąć po tych wypowiedziach. Brak empatii, szacunku. Przyzwolenie na rasizm. Dno! – napisała Domańska na instagramowym profilu TVN24.

A potem na swoim koncie na Instagramie domagała się by stacja TVN24 przeprosiła. Dokładnie nie wiadomo, czy tylko widzów, czy wszystkich Polaków, czy tez na wszelki wypadek całą ludzkość:

„TVN24 powinniście oficjalnie przeprosić za słowa ekspertów zaproszonych przez was, bo daliście im do tego platformę! To wstyd aby w dzisiejszych czasach wyśmiewać problemy psychiczne i mówić, że powody depresji są »żenujące«, że »dopowiada sobie rasizm«, »że grał«, »że pytanie o kolor skóry dziecka było niewinne, bo przecież zawsze się człowiek zastanawia jakie będzie miało dziecko oczy«”.

Według Domańskiej jak ktoś w mediach mówi coś, co Domańskiej się nie podoba i nie podziela jej obsesji, to należy przerwać i pozbawić prawa głosu.

„Dziennikarka powinna gwałtownie przerwać takie wynurzenia i nie pozwolić sobie na to! Nie ma zgody na szejmowanie osób z chorobami/ problemami psychicznymi! A jeśli osoba o czarnym kolorze skóry mówi do białej, że coś jest rasistowskie to takie jest!” – pisała niewyspana Domańska.

O co chodzi jej z tym „szejmowaniem” to dokładnie nie wiadomo. Można się domyślać, że chodzi o „zawstydzanie”. Kobieta pewnie nauczyła się tego zwrotu od kogoś nowoczesnego i postępowego z zagranicy.

Takie objawy obsesji, histerii egzaltacji będą się nasilać u polskich aktorów. Do tej pory to były reakcje na rządy PiS, teraz jak widać mogą dotyczyć też komentarzy do wywiadu jakiego gdzieś udzieliła jakaś zagraniczna aktorka, żona księcia. Polscy aktorzy jak ci z Hollywood będą szli w awangardzie „postępu” i politpoprawnych paranoi.

Oczywiście każdy może mieć swoją opinię i ja wyrażać. Nawet aktorzy mają też prawo do swojej bezsenności, egzaltacji i histerii. Gorzej, gdy chcą tłumienia wolności słowa, zaprowadzania cenzury i jak bełkotliwie pisała Domańska „szejmowania”.

Nie chce nam się sprawdzać, czy Domańska gra w jakimś teatrze, ale nie chcielibyśmy, by jacyś widzowie byli jak Domańska i uważali, że należy przerywać jej jakiś żenujący występ, który akurat im się nie spodobał.